Dopisy byly převázány hedvábnou stužkou a uloženy v místě, o němž s největší pravděpodobností nikdo jiný nevěděl a paní na ně po mnoha desetiletích zapomněla. Co se v nich psalo?

„Umínil jsem si, že se budu snažit přeměniti svou lásku v city přátelství,” píše zamilovaný autor.

„Je třeba pevné vůle a půjde to! Je třeba si násilím vsugerovat, že není pěkná, milá, něžná, rozkošná, že nemá příjemný hlas, že nemá kouzelné oči, pružnou postavu, ladné pohyby… Bojuji celý den proti Vám i proti sobě, až znaven padám pod tíhou vlastních výčitek: ’Mlč, ty lháři, proč to říkáš, když to není pravda?’

”Když mi kamarádka o nalezeném pokladu vyprávěla, uvědomil jsem si, že své tajné skrýše a v nich překvapení, ukrýváme i my ostatní. Sám jsem měl doma krabici a v ní kromě dopisů i obal od čokolády, kterou jsem dostal ke své první divadelní premiéře a s ním i šátek - ten jsem, snad mi to bohyně Thálie promine, sebral v divadle po derniéře inscenace, která byla pro mě nesmírně důležitá. Možná, že své malé velké poklady máte také. Co kdybychom to spolu probrali na mé rozhlasové pohovce? Kdo na ni usedne? Prvním hostem bude archeolog Tomáš Chrástek, který ví mnoho o pokladech nalezených po dlouhých staletích a druhým hostem bude někdejší Miss World Taťáňa Gregor Brzobohatá, která stojí v čele nadace Krása pomoci a často od klientů, především osamocených seniorů, slýchá, že ona sama je poklad. Těším se na tajemné, dojemné a určitě i vtipné vyprávění. A těším se i na vás. Začínáme v sobotu v 15 hodin na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

Josef Kubáník