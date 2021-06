„Po ošetření oční infekce skončila zvířata v záchranné stanici, budou nabídnuta k adopci,“ informoval turecký tisk. Historek o kočkách najdeme spousty, někdo z nich se nad nimi rozněžňuje, jiný kočky nesnáší, další má alergie, ale všichni jsme se s kočkami potkali.

V mém životě jsou odmalička. Dědeček miloval své kočky natolik, že když jsme usedli k nedělnímu obědu a on dojedl polévku jako první, na nikoho z nás nečekal, druhé jídlo jej nezajímalo, nejdůležitější pro něj byla kočka na dvoře a hned za ní běžel, aby se podělil o to, co nechal na talíři. „To snad není možné,“ kroutila hlavou tenkrát moje maminka a rozhazovala rukama, jak pro někoho může být kočka tak důležitá. Dnes má v bytě kočky dvě a nedá na ně dopustit.

Patříte také k milovníkům koček? Vyprávíte si o nich zážitky, běháte po obchodě a vybíráte ty nejlepší kapsičky? A víte, co všechno kočky umí? Že dokáží třeba rozpoznat blížící se nemoc? Že malé dítě v rodině milují, i když si mnozí myslí opak? A že i kočky dokáží sednout a lehnout na povel? Kočičích příběhů známe všichni spoustu, a tak jsem si řekl, že na moji rozhlasovou pohovku kočky pozvu. Tedy přesněji, pozvu si na ni chovatelku koček Radku Vacíkovou, která moc dobře vidí do kočičí duše a dalším hostem bude kočka Lucie Vondráčková. Kromě toho, že je sama elegantní, má dvě krásné kočky doma. Slibuji vám, že setkání s mými hosty bude noblesní a krásné jako kočky samy.

„Kočka je totiž trochu estét,“ řekl Karel Čapek. Tak tedy v sobotu v 15.00 se budu těšit.

Josef Kubáník