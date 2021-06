Rozhlasový fejeton, tentokrát o jménech

autor externí





„A teď už nás čeká další Vesele i vážně o víkendu a s ním Jožka Kubáník,“ přeříkávala si před posledním vysíláním v rozhlase svůj text kolegyně Petra. „Jožka? Není to divné?“ přemýšlela nahlas a já jsem jen pokrčil rameny. Zkrátka to tak vzniklo. Ačkoliv se jmenuju Josef a tak se také všude představuji, vždycky to nakonec sklouzne k Jožkovi. „Prostě mi to k tobě nějak sedí víc,“ řekla vedoucí zlínského vysílání Markéta Janíková, když jsme se na začátku roku zamýšleli nad tím, jak se budu na vlnách Českého rozhlasu představovat.

Josef Kubáník v Českém rozhlasu Zlín Na pohovce. | Foto: Tomáš Chrástek

Napadlo vás někdy, jak moc jméno ovlivňuje náš život? David Figlio z Northwestern University v USA vyhodnocoval tisíce jmen vyskytující se v různých oborech a přišel na to, že příliš něžná jména způsobují, že dítě si nemůže většinou pomýšlet na obory, kde se vyžadují tvrdé lokty nebo velké nasazení. Abych byl konkrétní –⁠ když své dceři dáte jméno Amálie nebo Berenika, daleko spíše z ní bude třeba herečka než ekonomka, protože učitelé v ní nikdy matematičku vidět nebudou a podle toho k ní začnou také přistupovat a nenápadně ji tak nasměrují při volbě oblíbených předmětů. To je zvláštní, že? A to už nemluvím o tom, co všechno nám jména dokáží v životě způsobit, jak moc některé jeho varianty nesnášíme a o jiné si naopak říkáme. Moje spolužačka Marie byla úplně jurodivá z jakékoliv jiné podoby svého jména kromě Majky. Až do okamžiku, kdy někdo přišel se vzpomínkou na seriál Majka z gurunu –⁠ spadla z oblakov a byla ztracena, protože se jí už nelíbilo nic. Mimochodem, britská studie mezi třemi tisíci rodiči ukázala, že jedna pětina z nich lituje toho, jaké jméno pro svého potomka zvolili, protože si včas neuvědomili všechny možné komplikace a nevhodné asociace. Jestli jste nad něčím podobným přemýšleli také, tak sobotní povídání na mé rozhlasové pohovce bude právě pro vás. Uvelebím se na ní s návštěvou z matriky, která nám prozradí, jaká jména si pro své potomky vybíráme nejčastěji, a zároveň zavzpomíná na ty nejpodivnější nápady, které zažila. Mým dalším hostem bude naše nejúspěšnější zpěvačka Lucie Bílá, která se ve skutečnosti jmenuje Hana Zaňáková a prozradí nám třeba to, co na nápad změnit si jméno říkali doma a proč se na ulici otočí, i když na ni někdo zavolá Karle. Těším se. Začínáme v sobotu v 15.00 na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Josef Kubáník