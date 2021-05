Bylo to loni těsně předtím, než nám vláda uzavřela divadla. Měl jsem v Praze volný večer a přemýšlel jsem, kam bych vyrazil. No vida –⁠ v Divadle Na Jezerce se hraje předpremiéra komedie Gin Game –⁠ objevil jsem na internetu. A hlavní role Jiřina Bohdalová a Milan Kňažko!

Josef Kubáník v Českém rozhlasu Zlín Na pohovce. | Foto: Tomáš Chrástek

„Tak na to se nedostanu, to bylo vyprodáno ještě předtím, než se začalo zkoušet,” vzdával jsem to dopředu, až jsem si všimnul jména režiséra. Byl jím Radek Balaš. S Radkem se znám dvacet let, hrál jsem v mnoha jeho inscenacích a protože divadelníci si pomáhají, tak jsem mu zavolal. „Jo, to sis vybral dobře, lístek ti zařídím,“ potěšil mě režisér a měl pravdu.