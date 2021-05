Upřímně, já jsem tak opravdu vypadal, protože v obchodě jiné obroučky v té době nebyly.

„Co máš z toho. Nad takovýma hlúpotinama mávni rukú. Když nemá chochmes, tak ti nestojí za to, aby sas s ním bavil,“ vyřešila problém babička raz dva.

Je to už hodně let, co tady babička s námi není, a s ní odešel i svérázný pohled na svět. Nevím, co by říkala dnes, kdyby viděla, jak si lidé nadávají, jak mají hulváti zelenou. Jak se mnozí nestydí chovat se jako domovníci a ještě si připadají důležití a myslí si, jak je jiní za to obdivují. Kde je ten pověstný chochmes?

Ta úroveň, noblesa a vychování?Kdysi podobný problém s buranstvím originálně vyřešil herec Miloš Kopecký. Byl s jednou populární kolegyní na zájezdu v městečku Trhové Sviny. Dáma, ne nezlobte se, její jméno vám neprozradím, mám přece nějaký chochmes, se chovala poněkud křupansky, a když to bylo k nevydržení, pan Kopecký prohodil.

„Tak už je mi jasné, proč jsme přijeli zrovna sem. To je totiž tvoje město. Ty jsi trhovkyně i svině.“ Ponechejme stranou názor, zda to bylo v tu chvíli noblesní, ale účel to prý tenkrát splnilo.

Jak to máte vy? Je pro vás těžké udržet si vybrané chování? Musíte se hodně přemáhat, abyste neopláceli stejnou mincí, nebo v sobě nadhled dokážete najít?

Uplynulou neděli jsme se na to zeptal mých hostů na rozhlasové pohovce. A že jsem se dozvěděl věcí! Třeba Jan Přeučil, kterého považuji za jednoho z nejslušnějších herců, mi prozradil nejenom cvičení na zklidnění rozbouřených emocí, ale svěřil se i s informací, o které veřejnost neměla ani tušení, že si jeho tatínek dopisoval s Winstonem Churchillem.

A druhý host, expert na etiketu Ladislav Špaček, promluvil nejenom o vybraném chování, ale zavzpomínal i na jednu originální historku s Václavem Havlem, která potvrzuje, že mimořádně slušný a uctivý byl i náš první český prezident.Pokud byste si mé vysílání chtěli poslechnout, najdete je na webu Českého rozhlasu Zlín.

Autor: Josef Kubáník