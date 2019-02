„V Česku jsem prvně, stejně tak je toto i první výměna, které se účastním. Na to, že jsem před pár hodinami dorazila, jsem si to tu už stihla zamilovat. Všichni jsou neuvěřitelně přátelští,“ prozradila Deníku šestnáctiletá Ellena ze Španělska.

I její učitelka angličtiny nešetřila chválou.

Výměnné programy pod hlavičkou Evropské unie považuje za velmi přínosné.

„Největší výhodou je to, jakým způsobem se žákům otevřou oči a vidí svět v širších souvislostech. Žáci si také procvičí cizí jazyk v praxi. Z těch méně vznešených kladů můžu jmenovat také to, že zde zažijeme pravou zimu, která nám ve Španělsku chybí,“ dodala pedagožka.

Naopak třináctiletý Matis z Litvy se přijel do tuzemska ohřát.

„Toto je moje první výměna, ale určitě bych se chtěl ještě v budoucnu vydat do Španělska,“ uvedl Matis.

V rámci projektu Erasmus+ se šestadvacet žáků české školy v příštím roce zadarmo vydá poznávat partnerskou školu ve Španělsku.

„Je neuvěřitelné, jaké mají dnešní děti možnosti,“ okomentoval ředitel školy Jan Vorba. Projekt ERASMUS+ School is Cool but IT Rules se zaměřuje na oživení výuky pomocí informačních technologií.

