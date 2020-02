„Naši zdravotníci dostali instrukce, jak mají postupovat v případě, že by se objevil pacient s podezřením na nákazu koronavirem,“ potvrdil Egon Havrlant.

Pacient by byl okamžitě izolován a po domluvě s krajskými hygieniky přepraven buď na Infekční oddělení Uherskohradišťské nemocnice nebo do pražské nemocnice na Bulovce.

„Ochranné pomůcky v tuto chvíli k dispozici máme. Jsou jimi vybaveny zejména urgentní příjem ve Zlíně a akutní příjmy v dalších třech nemocnicích. Tedy pracoviště, kde je největší pravděpodobnost, že by mohlo ke kontaktu s takovým pacientem dojít,“ přiblížil Egon Havrlant.

Není dobré podléhat panice

Zároveň však připomíná, že není dobré podléhat panice.

„Při podezření na onemocnění je určitě vhodné omezit přímý kontakt s dalšími lidmi. Není správný postup vydat se do čekárny praktického lékaře nebo do nemocničních ambulancí, kde by došlo ke kontaktu s dalšími osobami,“ doplnil mluvčí.

Zvýšený počet dotazů v souvislosti s rozšířením koronaviru v Evropě evidují na Krajské hygienické stanici Zlínského kraje.

„Průměrný počet telefonátů, ale i e-mailových dotazů odhadujeme přibližně na padesát denně. Dotazují se lidé nejen ze Zlínského kraje, ale dokonce i z jiných krajů,“ uvedla mluvčí Vendula Ševčíková.

Podle ní volají zejména lidé, kteří se vracejí z postižených oblastí či cestu plánují.

Zásoby se tenčí

„Zásoby roušek, které jsme měli v našich lékárnách k dispozici, byly během posledních dvou týdnů zcela vyprodány. Jednalo se řádově o stovky kusů. Nyní jsou beznadějně pryč. V současné době to zboží nelze nikde objednat. Jak jsem zjišťoval u dalších lékáren v našem regionu, je situace u všech stejná. Roušky jsou vyprodané a dozásobit se jimi zatím nelze. Distributoři je prostě nemají a nedokážou říct, kdy budou,“ uvedl provozovatel tří lékáren v Uherském Hradišti Ivan Dokoupil.

Pracovníci Lékárny AGEL v nemocnici ve Valašském Meziříčí zaznamenali první velký zájem ze strany veřejnosti o roušky, respirátory a další podobné zboží zhruba před měsícem. Poté se podle mluvčí nemocnice Radky Miloševské situace uklidnila, zboží bylo doobjednáno a naskladněno.

„Další vlna zájmu přišla postupně včera a především dnes,“ řekla Miloševská s tím, že se jednalo o desítky zájemců o roušky, respirátory, desinfekce a desinfekční gely.

„Respirátory jsou v tuto chvíli v naší lékárně již zcela vyprodány a zásoby ochranných roušek se také tenčí,“ uvedla ve středu 26. února Radka Miloševská.

Ubezpečila, že veškerý zdravotnický personál Nemocnice Valašské Meziříčí byl proškolen o tom, jak postupovat u pacientů při podezření na toto infekční onemocnění a řídí se doporučeními Orgánu ochrany veřejného zdraví.

„Nemocnice nemá infekční oddělení, a tedy pacient s podezřením na koronavirus bude okamžitě transportován na specializované pracoviště,“ doplnila Miloševská.

Odborníci doporučují, aby lidé, kteří se vracejí z rizikových oblastí, sledovali 14 dní od návratu svůj zdravotní stav. V případě příznaků onemocnění (dýchací potíže, kašel a teplota) by měli nejprve telefonicky kontaktovat svého lékaře, sdělit mu svou cestovatelskou historii a poradit se o dalším postupu. V rámci prevence je stěžejní častá hygiena rukou. V případě respiračního onemocnění pak dodržovat respirační etiketu (krýt si ústa a nos kapesníkem, případně rukávem) a vyhýbat se rizikovým oblastem.