Vyučený hodinář a zlatník pověsil opravu hodin a zlatnictví na hřebík a ve své dílně na Vinohradech se věnuje výrobě zbrusu nových originálních hodinek.

„Zatím jsem jich vyrobil kolem dvaačtyřicet. Vývoj, příprava a výroba těch posledních, jaké nikdo na světě přede mnou neudělal, trvala víc než dva roky. Většinu z 260 součástek jsem si vyrobil sám,“ svěřil se se skromností sobě vlastní hodinář Luděk Seryn, vyprávějící příběh unikátního modelu hodinek, nesoucích jméno Karel Rotation. Karel podle křestního jména zákazníka, který si hodinky u Luďka Seryna objednal.

„Mým snem bylo mít hodinky, jaké zatím na světě neexistují, a pokud by byly sestrojeny, aby ani světoví odborníci, kteří je vezmou do rukou a budou je zkoumat, nechápali, jak fungují. Půl roku jsem přemýšlel a pak své myšlenky svěřil pražskému hodináři Luďku Serynovi. On z těch mých myšlenek svojí hodinářskou hlavou navrhl řešení a po 31 měsících od zadání byly loni v listopadu hodinky na světě,“ svěřil se Karel Mareček ze Salaše, spolumajitel buchlovické firmy BD Sensors, který princip hodinek nesoucích jeho křestní jméno vymyslel.

A jejich druhá část Rotation je podle jejich sestrojení. Prostřední část patentovaných hodinek rotuje a kolem osy se otočí jednou za osm hodin. Druhá část řídí pohyb ručiček a třetí dodává hodinkám energii a zajišťuje jejich nátah pohybem ruky.

„Hodinkami Karel Rotation jsem se jako první Čech prezentoval v březnu na Světovém veletrhu hodinek ve švýcarské Basileji. Hodinový stroj se tam setkal s velkým ohlasem zahraničích odborníků i široké veřejnosti. Nepočítám s tím, že bych hodinky Karel vyráběl ve větším množství. To není mým cílem. Já chci vyrábět modely,“ svěřuje se Luděk Seryn, který je spíš umělcem než manuálním pracovníkem. K tomu umění potřebuje mít honě klidu a doma dobré zázemí.

„A právě to mně vytváří moje manželka. Je to taková týmová práce. Já vytvářím hodinky a ona mi dělá tu pohodu, abych hodinky mohl vyrábět,“ svěřuje se upřímně tvůrce hodin Karel Rotation.