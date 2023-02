Podotkla, že návštěvníkům se nejvíce líbila rodina v maskách kultovní Addamsovy rodiny.

„Od prvních minut karnevalu jsem chtěla se svojí kolegyní Adélou Mickovou děti hlavně pobavit. V průběhu karnevalu, který nesl název Z pohádky do pohádky, viděli kluci a holky nejrůznější pohádkové postavičky. Kupříkladu kašpárka, vodníky, princezny, Jeníka s Mařenkou a řadu dalších. Tématu karnevalu byly uzpůsobené také soutěže, hry a písničky,“ ochotně zmínila Jana Nováková, vystudovaná herečka a majitelka Agentury JANA, která už 19 let zajišťuje pohádky a karnevaly pro děti.

„Malí i dospělí diváci ocenili nápaditost a úsilí, které herečky Jana Nováková s Adélou Mickovou vynaložily při přípravě i vystoupení zábavného karnevalového programu. Věřím, že jim jejich nadšení vydrží,“ dala k dobru starostka Kudlovic.

Některé maminky a babičky, poté co se dozvěděly, že bude v obci dětský karneval, sáhly do pokladnice pohádek a připravily pro své holčičky i kluky kostýmy princezniček, rytířů, princů, berušek, karkulek, motýlků a dalších postaviček. Pohádkovou atmosféru dotvářela reprodukovaná hudba a písničky, které přinášely do karnevalového děje odlehčení i legraci.

„Věřím, že si snad každé dítě odneslo z karnevalu dobrou náladu a pocit radosti. Protože, když jsou veselé děti, jsou veselí a spokojení i jejich rodiče, a naopak, s veselými rodiči je dobře i dětem. A o to nám všem přece šlo,“ okomentovala za pořadatele karnevalové radovánky Magdaléna Tomaštíková.