To všechno zřejmě profilovalo také sedmatřicetiletého jalubského rodáka, Lukáše Horáka, který vystudoval Střední školu, obor Pozemního stavitelství. Z ní v roce 2005 vedly jeho kroky do stavební firmy SVS CORRECT, spol. s.r.o. Od té doby je stále jejím zaměstnancem na pozici stavbyvedoucí. Ve volném čase se věnuje fotbalu, plavání volejbalu, cestování a v zimě lyžování.

Když jste ukončil studium, napadlo vás, že byste někdy mohl starostovat vaší rodné obci, Jalubí, v níž se svojí rodinou žijete?

Ne, nenapadlo. Nikdy jsem neměl ambice jakkoliv zasahovat do veřejného života.

Starostou Jalubí jste několik měsíců. Přišla ta funkce ve správný včas?

Jako zastupitel jsem byl zvolený v roce 2018, a tudíž je to moje první volební období. Do funkce starosty obce jsem se dostal po rezignaci bývalého pana starosty Karla Malovaného. V žádném případě tedy nemohu říci, že ta starostovská funkce přišla v pravý čas. Nicméně dle mého názoru, všechno je, jak má být.

Jak se žije lidem v Jalubí?

Jako v každé jiné obci máme i my v Jalubí svoje problémy. Ovšem, když to vezmu kolem a kolem, myslím si, že v Jalubí se žije dobře. Občané zde mají k dispozici základní a mateřskou školu, lékaře, poštu, kostel, koupaliště a další potřebnou infrastrukturu, a to pro vytváření spokojeného života rodin a každého jednotlivce.

Obětujete i při té starostovské funkci dost času rodině?

Rodina je pro mě na prvním místě. Avšak v této době, kdy jsem v práci jako neuvolněný starosta i jako stavbyvedoucí, mám vůči rodině obrovský dluh. Hlavní oporou je pro mě moje manželka. Bez její podpory bych samozřejmě nemohl skloubit starostování, zaměstnání a rodinu.

Jak vás rodina i děti mění?

Máme doma tři děti ve věku 6, 8 a 10 let. Každé z nich má přirozeně svoje potřeby. Ať již jsou to různé kroužky, anebo příprava do školy. Z tohoto pohledu mě rodina i děti učí hlavně trpělivosti, protože já jsem od přírody člověk velmi netrpělivý.

Jaké vztahy panují mezi zastupiteli obce?

Vztahy v zastupitelstvu nebyly příliš dobré. Věřím, že se situace po schválení Změny č. 2 Územního plánu (ÚP) Jalubí uklidní a všichni, jak se říká, potáhnou za jeden provaz.

S jakými problémy se v obci potýkáte?

Změna č. 2 Územního plánu Jalubí se táhla téměř čtyři roky. Dle mého názoru to byl jeden z hlavních problémů v naší obci. Zastupitelstvo obce vyřešilo tento problém a na jeho posledním zasedání schválilo danou Změnu č. 2 ÚP Jalubí.

S jakým rozpočtem hospodařila obec vloni, s jakým to bude letos?

Obec Jalubí hospodařila v loňském roce s rozpočtem ve výši 48 milionů korun, pro rok 2022 je schválený rozpočet ve výši bezmála 50 milionů.