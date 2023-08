Rodiče se vydali spolu se svými dětmi z pohádky do pohádky

Dospělí z části obce Kudlovice - Dolina a okolí se nechali o poslední červencové sobotě unést spolu se svými ratolestmi barevným a veselým pohádkovým světem pod názvem Pojďte s námi do pohádky. Na pár hodin zapomenuli na starosti běžného života a užívali si se svými dětmi návrat zpět do dětství, a to tradičně v chatové a vinařské oblasti Paňháje. jež se staly už po několikáté Zemí pohádek.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Rodiče se vydali spolu se svými dětmi z pohádky do pohádky v chatové a vinařské oblasti Paňháje | Foto: Deník/Zdeněk Skalička