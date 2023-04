Vysoký věkový průměr

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky fungují ve Zlínském kraji tři dětské a dorostové psychiatrie a devět lékařů se zabývá dětskou neurologií. Jejich věkový průměr je ale 62 let, tři z nich dokonce překročili hranici 70 let. Ti, kteří míří do důchodu, za sebe nemohou najít náhradu a volí řešení, že přesluhují.