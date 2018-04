Robinsonka Blanka Otrubová: V táboře se nám objevila jedovatá kobra

Asi dvě kolečka ananasu a syrové mořské ježky na osobu na den. To byla strava asi prvních pět dní Blanky Otrubové z Uherského Hradiště. Šestapadesátiletou podnikatelku mohou diváci vídat na televizních obrazovkách v reality show Robinsonův ostrov.

Na jednom z filipínských ostrovů se snaží vyhrát dva a půl milionu. Jak ale sama říká šlo i o dobrodružství.

"Byl to můj sen, ráda jsem již dříve koukala na americké verze a ve skrytu duše snila o tomto dobrodružství. Když pak odvysílali první upoutávku, šla jsem do toho," popisuje Blanka Otrubová. P

řihlásila se totiž už do první řady reality show, měla však jeden velký handicap, neuměla pořádně plavat a potápět se, a tak z toho nic nebylo.

"Tato skutečnost mě ale neodradila a naučila se plavat a také potápět. Do druhé řady jsem to zkusila opět a vyšlo to. Je dobré se nevzdávat," ví své hradišťská podnikatelka.

Z účastníků druhé řady je nejstarší, což je podle ní malá nevýhoda, ale podle jejích slov záleží na strategii. Nejdrsnější bylo asi již zmiňované jídlo.

Skořápka rýže na den, k tomu tři placky

"Když jsme ale získali oheň, dala se už uvařit rýže, uplácat placka z mouky a vody. Byla to tak skořápka rýže na den a dvě tři placky," vzpomíná Hradišťanka.

Z ostrova si odvezla nezapomenutelné zážitky, například setkání s hady. Přímo v táboře objevili nebezpečnou a velmi jedovatou kobru.

"Z mého pohledu se to dalo očekávat, bohužel tam kde se vaří a uchovávají potraviny, jsou i hlodavci, no a jak je známo, hadi jedí myši. Naštěstí jsme ji objevili a štáb zavolal odborníka, který ji odchytl a odvezl na jiný ostrov," prozrazuje Blanka Otrubová.

Nikdy ale nezapomene spíše na jiné věci. Na tu bezstarostnost, být bez mobilu, hodinek a všeho toho shonu co máme v běžném životě. Účast v reality show jí přinesla i důležitou životní zkušenost.

"Pokud po něčem toužíte, nic není nemožné. Každý by si měl splnit svůj sen, ať je jakýkoli," zdůrazňuje podnikatelka.