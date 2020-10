Nyní na scénu přichází dvojka s podtitulem Osmdesátky. Je volným pokračováním úspěšného pojednání, podle nějž před šesti lety vznikla divadelní hra Normální debil - deník puberťáka aneb Mé dětství v socialismu. Obě komedie jsou prezentovány Divadlem Pecka, kde působí hostující herci Slováckého divadla.

Normální debil s podtitulem Osmdesátky aneb Kalendárium má za sebou podle ohlasů velmi úspěšnou generálku i premiéru. Nouzový stav a s ním související zákaz divadelních představení však udělal čáru přes rozpočet i některým reprízám této tvojí komedie. Nejspíš nebude možné hru představit ani v neděli 25. října v hradišťském kině Hvězda. Damoklův meč zrušení představení visí kvůli možnosti prodloužení omezení i nad tím v pondělí 2. listopadu ve Společensko - kulturním centru (sokolovně) ve Starém Městě. Je to tak?

Je to tak. Už jednou přesunutou reprízu budeme muset zase odložit. Ale i když se situace s koronavirem pořád ještě zhoršuje, doufáme, že se odehraje další repríza této inscenace ještě letos. Herci a podle počtu prodaných vstupenek i diváci už se nemůžou dočkat.

Máš naplánované pozdější termíny repríz, nebo raději počkáš, až se koronavirová hysterie přežene a plánovat začneš až někdy v průběhu příštího roku?

Zatím čekáme, co bude v příštích týdnech. Pokud by se situace za čtrnáct dní zlepšila a opět se mohlo hrát, pravděpodobně by se odehrála další repríza druhého listopadu, ale - upřímně – moc reálně to nevidím. Takže směřovat další reprízy začneme spíše až na leden. Uvidíme, vše se mění každým dnem.

V Osmdesátkách aneb Kalendáriu se ohlížíš za svým středoškolským mládím…

Děj se odehrává v 80. letech minulého století. Spolu s postavami hry na jevišti diváci zažijí studium na socialistickém gymnáziu, herecké angažmá, vojnu, disko příběh, romské tance i sametovou revoluci. Opět nebude chybět dobová pop music ani vysílání Československé televize. A možná přijde i kouzelník a Saskia Burešová.

Zajisté se objeví na scéně i některé osoby z tvého středoškolského období, jak je tomu v knižní předloze… Můžeš několik z nich přiblížit?

Mnoho historek ze středoškolského období ve hře není a vlastně jen jedna spolužačka se v divadelní verzi vyskytuje jako skutečná postava. Je to ve scéně, kdy hlavní hrdina Norbert Intribus učí děvče Burešovou tančit Jacksonův Thriller. Tak snad bude spolužačka spokojená, jak herečka Anička Pospíchalová pod jejím jménem hezky dělá zombíka.

Herecké obsazení má vzatý základ z Normálního debila I. Diváci se můžou těšit na Davida Macháčka, Martina Vrtáčka, Annu Pospíchalovou a nově i na Davida Vaculíka. Prostě osvědčená jména z Divadla Pecka. Osmdesátky aneb Kalendárium podle prvních ohlasů prý dokonce překonává veleúspěšnou jedničku. Jaký máš ty jako autor pocit z prvních reakcí diváků?

Já osobně jsem s generálkou a premiérou Dvojky spokojený velmi. Své místo na slunci si ale hra musí s dalšími reprízami teprve zasloužit. Nicméně je pravdou, že už diváci na premiéře a generálce vykazovali jisté známky nadšení. Doufejme, že to nebylo jen tou premiérovou náladou a že se to potvrdí i při dalších reprízách.

Co bys vzkázal těm čtenářům Deníku, kteří se rozmýšlejí, zda vyrazit na Debila dvojku, když neviděli Debila jedničku?

V klidu mohou. Ty hry spolu souvisí jen tím, že obě popisují příhody hlavní postavy Norberta Intribuse. Děj samotný je ale ve „dvojce“ srozumitelný i sám o sobě, bez znalosti předchozího. Nicméně máme na repertoáru obě hry a je možno vidět je i v pořadí od jedničky. Tedy až pánbůh a koronavir dovolí. Doufejme, že už brzy. Odreagovat se smíchem budeme všichni potřebovat - jak herci, tak diváci.

Vizitka Roberta Bellana

Narodil se 27. července 1966. Bydlí ve Starém Městě.

Absolvoval gymnázium v Hodoníně. Na Univerzitě J. A. Komenského vystudoval Manažerská studia se závěrečnou prací na téma Řízení lidských zdrojů v regionálním divadle. Ve Slováckém divadle režíroval například komedie Rychlé šípy, Jeden a dva je šest, či Výstřely na Broadway.

S divadlem PECKA nastudoval své autorské komedie Normální debil - deník puberťáka aneb Mé dětství v socialismu, Vinetůůů!, a Normální debil 2 s podtitulem Osmdesátky aneb Kalendárium. Režíroval inscenace také v divadlech v Praze, Brně, Olomouci, Zlíně, Českých Budějovicích, Pardubicích, Příbrami, Šumperku či Mostu. Je držitelem mnoha divadelních ocenění, například na Grand festivalu smíchu v Pardubicích získali jeho inscenace čtyřikrát titul Komedie diváků (Tenor na roztrhání, 1 + 2 = 6, A je to v pytli, Velká bankovní loupež).