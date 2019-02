Táborová základna střediska hradišťských Psohlavců Pod širokým dubem ve Starých Hutích ožila v sobotu mladými skauty ze Slovácka.

Ti si přišli poměřit svoje síly, dovednosti a znalosti na 29. Ročník zimního Rikitanova memoriálu, ale také uctí památku dlouholetého vedoucího hradišťských Psohlavců Aloise Langera, přezdívaného mezi skauty podle románového vedoucího Foglarových Hochů od Bobří řeky jako Rikitan.

„Alois Langer – Rikitan (+59) je skautskou legendou. I přes obtíže v době totalitního režimu, v níž skautoval, ale také přes jeho zdravotní problémy, protože byl téměř nevidomý, se snažil dělat věci zcela naplno a byl víc než dvacet let vůdcem hradišťských Psohlavců.

Jejich oddíly prošly za tu dobu tisíce dětí a jejich vedoucích z metropole Slovácka,“ přiblížil statečného skauta Oldřich Vávra, předseda okresní rady Junáka. Podotkl, že na počet Aloise Langera je od roku 1991 pořádán hradišťskými Psohlavci zimní Rikitanův memoriál, jehož hlavními strůjci jsou Jiří Kamas – Sam a Vítězslav Rosůlek – Bufi. V letošním ročníku byla spolupořadatelem Lesní správa Buchlovice, Lesů České republiky.

Rikitanova klání se zúčastnilo 70 dvoučlenných hlídek v kategorii Světlušky, Vlčata, Skautky a Skauti I a II, Rangers a Roveři.

„Cením si toho, že 140 skautů dokázalo vyměnit zimní závod, ve sněhu, blátě, místy i na ledě za pohodlí teplého obývacího pokoje a facebookového světa. Našli odvahu přenést se na několik hodin do reálného světa. Každá dvojice se snažila na trati spolupracovat, ukázat svoji fyzickou zdatnost, ale také to, co se v průběhu skautského roku naučila,“ shrnul výstižně skautské klání Oldřich Vávra.

Úderem desáté hodiny vyrazila na trať první ze skautských hlídek, následovaná vždy po devadesáti vteřinách další dvojicí. Mladší kategorie - světlušky, vlčata a skauti I absolvovali trať 2,5 km dlouhou, na níž je čekalo několik technických disciplín. Skauty II, rovery a rangers čekala trať v členitém terénu dlouhá 6 km.

Sedmdesát rozhodčích bdělo nad plnění disciplín, jakými byly kupříkladu signalizace morseovkou, orientace v terénu podle mapy a buzoly, odhad vzdálenosti, Kimova hra na postřeh a paměť, rozdělávání ohně, ošetření raněného, hod míčkem na Balůa či poznávání dopravních značek a přírodnin.

A kdo si z Rikitanova memoriálu odvezl nejvíce putovních pohárů za vítězství v příslušných kategoriích? „Byli to hlídky Severek ze střediska hradišťských Psohlavců. Ty si domů odvezly čtyři putovní poháry. Dvě vítězství si na svoje konto připsali skauti z Modré, po jednom z Polešovic a Uherského Brodu.