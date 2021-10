Několikakilometrové kolony tam nadále blokují provoz a ve vzniklých zácpách řidiči popojížděním nabírají i desítky minut zpoždění. Důvodem je uzávěra Kunovic, kde dělníci od začátku prázdnin opravují průtah, kvůli čemuž se část frekventované spojnice stala objízdnou trasou.

„No je to tam docela drama. Projíždím tím úsekem dvakrát denně a kalamita to bývá obzvlášť mezi 14. až 17. hodinou. Běžně se tam v koloně zdržím dvacet minut. Několikrát jsem se v ní ale zasekl i na půl hodiny. Kolona aut se táhne už od nájezdu na I/50 od Hradiště. Chce to hodně pevné nervy,“ řekl Deníku profesionální řidič z Hradčovic Josef Světinský.

I na více než hodinové popojíždění se pak musí připravit ti, kteří se rozhodnou pro trasu přes Sady. Ve Véskách nedaleko železničního přejezdu si dokonce skupinka školaček postavila na chodníku stolík a nabízí řidičům v zácpě občerstvení v podobě limonády či kávy.

„Bylo nám těch projíždějících řidičů líto, a tak jsme se rozhodly, že pro ně něco uděláme. Stáváme tady zpravidla odpoledne, dvě hodinky denně. Zatím jsme se od těch, co našeho občerstvení využili, dočkaly vždy pochvaly a nějakou korunu nám také nechali,“ přiznala redaktorovi Deníku jedna ze skupinky školaček, když mu nabízela limonádu.

O dopravních problémech jsou informováni také na uherskohradišťské radnici.

„Na vznikající obtíže byl investor ze strany města Uherské Hradiště opakovaně upozorněn a byl požádán o zjednání nápravy,“ řekl radniční mluvčí Jan Pášma.

Aktuálně podle Ředitelství silnic a dálnic ČR komplikuje dopravní situaci pokládka asfaltových vrstev, proto i vozidla s povolením k průjezdu stavbou nyní čekají na semaforu.

„Od 17. listopadu plánujeme silnici I/55 opět zprovoznit, zatím v režimu předčasného užívání, bez omezení,“ uvedla zlínská mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková s tím, že se na stavbě snaží postupovat co nejrychleji, aby bylo současné dopravní omezení co nejkratší.

„Jak jsme už avizovali, tuto etapu dokončíme o 14 dnů dříve, proti původnímu plánu. Do poloviny listopadu už však zůstane dopravní omezení neměnné. Řidičům se omlouváme za komplikace,“ dodala Lucie Trubelíková.

Vedoucí Dopravního inspektorátu Robert Rampáček poznamenal, že situaci v daném úseku policisté několikrát denně monitorují. V souvislosti se zdržením v kolonách v uplynulých dnech připustil opakované zdržení v délce maximálně kolem dvaceti minut.

„To ale výjimečně. V průměru se jedná o deset minut (týká se hlavního tahu I/50). Doladění signálního plánu (střídání intervalů na semaforech) bylo finálně nastaveno před cca 14 dny. Veřejnost jsme o této situaci informovali,“ sdělil Robert Rampáček.

Aktuální nastavení intervalů je podle něj následující: zelený signál na hlavním silničním tahu tři minuty v obou směrech, zelený signál od Míkovic dvě minuty a zelený signál od Sadů a Vések (nejedná se o objízdnou trasu) na sedm vteřin.

„Toto je jediné optimální řešení a jakékoliv jiné nastavení (prodlužování či zkracování intervalů) povede ke zhoršení plynulosti v daném úseku,“ dodal šéf Dopravního inspektorátu.

Druhou etapu stavebních úprav průtahu Kunovic má ŘSD v plánu zahájit začátkem stavební sezóny na jaře 2022.

„Půjde o práce v hlavní křižovatce u staré školy a v jejím nejbližším okolí. Vozidla nad 7,5 tuny budou jezdit po trase Staré Město - Moravský Písek, menší auta přes Hluk. V krátkých podetapách budou vedeny objízdné trasy po místních komunikacích v Kunovicích. Objízdná trasa přes Míkovice by již neměla být využívána,“ prozradila Lucie Trubelíková.