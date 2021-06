Motoristé srazili podle Srna indexu na silnicích v Česku v období mezi říjnem 2020 a březnem 2021 o jedenáct stovek zvěře méně, než ve stejném období vloni. Zlínský kraj je s 350 nehodami na osmém místě. Prvenství drží Středočeský kraj s 1 249 nehodami.

Před měsícem se při cestě do zaměstnání s nepříjemnou zkušeností potýkala Pavlína Vacková.

„Zastavila jsem u krajnice, protože do protisměru jela sanitka. Najednou rána do zrcátka, které se sklopilo a rozbilo,“ vzpomíná Vsetíňanka.

SEBEVRAŽEDNÁ SRNA

Po ujetí pár metrů zastavila, aby si zrcátko opravila.

„Musela jsem vylézt od spolujezdce, protože moje dveře se nedaly otevřít. Byly promáčklé a celé od krve. Jela jsem zpátky a hledala, co jsem srazila, nebo spíš, co vrazilo do mě. Volala jsem policii, ale nic jsme nenašli. Až pak mi psala na facebook paní, co stála za mnou, že do mě vrazila srnka. Ve dveřích zůstal kus její čelisti,“ popsala nemilý příběh.

Jinou zkušenost má profesionální řidič Karel Kasálek ze Zlína.

„Srnku jsem na silnici neviděl už dlouho. Spíš je potkávám, jak se pasou kolem cest. Ale méně než v minulosti. Lidi chodí víc na procházky, k tomu si navíc pořizují psy. Zvěř se podle mě plaší a schovává se hlouběji v lesích. Proto se zdá, že jí ubývá,“ zamyslel se.

POČET SE ZVYŠUJE

Vlivem pandemie zmírnila hustota dopravy. Pokles srážek se zvěří byl znát zejména v době lock downu.

„Po desáté večer projely maximálně dvě auta. To mělo značný vliv a střetů nebylo tolik. Teď už se ale situace vrací do normálu,“ přiblížil předseda okresního mysliveckého spolku Vsetín Michal Zubíček.

Statistiky ovlivnila podle něj také kůrovcová kalamita.

„Vysazují se nové listnaté stromy, které se musí oplotit. Mnohdy je to území i čtyř hektarů. Oplocenky narušují přirozené migrační tahy zvěře. Tam, kde byly dřív nebezpečné úseky je dnes počet srážek nula,“ dodal předseda myslivců.

S místy s vyšším výskytem zvířat u silnic se vypořádávají správci komunikací.

„Dají se použít pachové sloupky, které se umístí v blízkosti cest. Tak jsme nedávno řešili problém na čtyřproudé silnici vedoucí z Lípy do Slušovic. Impuls k jejich instalaci nám však musí dát myslivci,“ uvedl šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

NEKLIČKUJTE!

Zvláště v tomto období, kdy je kolem cest vysoká tráva, ve které se zvířata schovají, hrozí nečekaný skok do jízdní dráhy. Když už na silnici potkáte statného jelena, srnu, lišku, zajíce nebo třeba jen ježka, zachovejte chladnou hlavu a nekličkujte.

„Bržděním snížíte následky. Je lépe raději zvíře srazit, než se mu vyhýbat. Pak hrozí váš náraz do stromu, nebo protijedoucího auta,“ radí krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík.

„Pomáhá také troubení. V každém případě je lepší v takovém úseku zpomalit, jet opatrně a předvídat,“ dodal.

V Česku došlo od loňského podzimu do jara průměrně k jedné srážce na 7,7 kilometru. Ve Zlínském kraji čeká statisticky řidiče srážka každý 6,1 kilometr.

Aktuální informace přineslo čtvrté vydání tzv. Srna indexu, jenž vydává Generali Česká pojišťovna spolu s institutem Centrum dopravního výzkumu (CDV).

NEJČASTĚJŠÍ JSOU SRNY

Podle dat CDV končí pod koly aut na českých silnicích nejčastěji srnčí zvěř, konkrétně srnec obecný. Za celý rok 2020 je evidováno 6636 sražených kusů. Časté jsou srážky také s prasetem divokým (662 kusů) nebo zajícem polním (162 kusů).

Ve skutečnosti jsou ale počty vyšší. Zdaleka ne všechny srážky se dostanou do policejních statistik. Podle expertních odhadů mohou být reálná čísla až o 50 procent vyšší.

Počet srážek v ČR

říjen 2020 – březen 2021: 5842

říjen 2019 – březen 2020: 6980

počet hlášených srážek ve Zlínském kraji: 350

Výše škod na zdraví, životě a majetku v ZK: 5 889 Kč/km