Modernizace parkovacího systému v areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati přináší řadu vylepšení. Nově instalované kamery a pokladní automaty usnadňují platby a zvyšují pohodlí návštěvníků.

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně | Video: Iva Nedavašková

Ke změnám závorového systému a výběru parkovacích poplatků v automatech došlo v rámci úpravy parkovacího systému v areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. V té souvislosti je novinkou také platba regulačních poplatků ve stejných zařízeních.

Kamery přečtou SPZ

U stávajících závorových systémů v areálu Krajské nemocnice T. Bati byly doplněny vjezdové a výjezdové kamery. „To uvítají především pacienti a jejich doprovod, nyní totiž není nutné přikládat do výjezdového terminálu parkovací lístek, kamery dokážou přečíst registrační značku vozidla. Navíc jsme v areálu nemocnice doplnili další dva pokladní automaty, a to u budovy 31 a 48, aby nedocházelo k tlačenicím nebo kolizím u automatu při výjezdu z nemocnice do ulice Zálešná,“ popsal náměstek pro provoz a bezpečnost Krajské nemocnice T. Bati Bohumír Gottfried.

Výše parkovného zůstává

V současné době je tak v nemocničním areálu v provozu celkem pět automatických pokladen, platit v nich lze hotově i kartou. Výše parkovného se nemění, parkování do 30 minut je zdarma, za každou další započatou půlhodinu řidič zaplatí 20 korun.

Novinkou je, že kromě platby za parkovné se mohou v automatických pokladnách hradit také regulační poplatky. Do konce května mohou pacienti regulační poplatky platit buď na nových místech nebo ještě v čekárnách u ambulancí (umožňují pouze hotovostní platbu), od června to bude možné již pouze u pěti automatických pokladen v areálu. Výše regulačního poplatku je 90 korun.

