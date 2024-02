Za rok velkých dopravních blokád lze označit rok 2024 v našem regionu. Kromě generálních rekonstrukcí mostů v Uherském Hradišti a Napajedlech přes řeku Moravu přispěje k omezení průjezdnosti metropolí Slovácka také oprava silnice mezi uherskohradišťským Jarošovem a Bílovicemi.

Silnice mezi Jarošovem a Bílovicemi před opravou | Video: Pavel Bohun

Jde o jednu z klíčových a frekventovaných komunikací ve směru na Zlín, jejíž 2,5 kilometrový úsek začnou rekonstruovat už letos v březnu. Hotovo by mělo být v roce 2026 a náklady přesáhnou 263 milionů korun. Celkem 85% by mělo být uhrazeno z prostředků EU.

„Předmětem zakázky je stavební úprava silnice II/497 mezi městem Uherské Hradiště a obcí Bílovice v délce 2,549 km. Stavba je rozdělena na dva úseky. Úsek A v délce 1,159 km začíná na konci města Uherské Hradiště a končí za mostem ev. č. 497-001. Úsek B pak končí v místě vjezdu do obce Bílovice,“ informoval Vojtěch Cekota z Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK).

Na hřbitově v Mařaticích rozšířili úložiště uren. Stávající kapacita nestačila

Zhotovitelem stavby bude podle něj firma STRABAG, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku podle ŘSZK činí 263,736 milionu korun (včetně DPH). Stavba bude spolufinancována z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rozsahu 85 procent uznatelných nákladů. Stavební práce budou zahájeny v březnu 2024 a ukončeny do třiceti měsíců od předání staveniště, tedy v roce 2026.

„Silnice II/497 z Uherského Hradiště do Bohuslavic u Zlína je hojně využívanou dopravní trasou. Denně po ní projíždí kolem devíti tisíc vozidel. Zlepšování stavu této silnice věnujeme dlouhodobou pozornost. Od roku 2010 jsme zde realizovali šest investičních akcí v hodnotě 278 milionů korun. Po kompletní rekonstrukci jsou na této trase úseky v celkové délce přes devět kilometrů,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

Řidiči, pozor! Oprava mostu přes řeku Moravu v Hradišti odstartuje v létě

Stavební práce budou probíhat zčásti za úplné uzavírky silnice, zčásti za částečné uzavírky po polovinách šířky vozovky za použití světelné signalizace. Nákladní doprava nad 7,5 tuny mezi městy Uherské Hradiště a Zlín bude odkloněna na objízdnou trasu: v Uh. Hradišti na silnici I/55 do Kunovic, pak na silnici I/50 do Uherského Brodu, poté po silnicích II/495, III/49030 a II/490 do Biskupic a na silnici II/490 do Bohuslavic u Zlína.