Řidiči, pozor, o víkendu klesnou teploty a bude sněžit

Řidiči na Slovácku by o víkendu měli být velice opatrní. Nejenže teploty klesnou pod bod mrazu, navíc ale bude i padat sníh či déšť se sněhem.

„V posledních dnech jsme měli klid, takže jsme pracovali na údržbě, teď už se ale připravujeme na další zásahy, o víkendu očekáváme hlavně ve vyšších polohách plné nasazení,“ potvrdil Rostislav Buchtík, jednatel Správy a údržby silnic Slovácka.

Ojedinělé slabé sněžení či smíšené srážky by se měly objevit v noci na sobotu. „K ránu by měly od jihu sílit a ojediněle se mohou vyskytnout mlhy, a to i mrznoucí,“ uvedl Peter Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu.

Teploty se podle něj budou přes den pohybovat kolem nuly, k večeru by srážky měly ustávat.

V noci na neděli bude polojasno až jasno, teploty klesnou na -3 až -6 °C, v místech s celonočním vyjasněním až na -8 °C. Ráno se mohou ojediněle objevovat mrznoucí mlhy.

Teploty přes den vystoupí maximálně na +1 °C. Podobné počasí bude panovat i v pondělí.