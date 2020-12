Jízdu po silnicích regionu zkomplikoval ve čtvrtek 3. prosince zrána první sněhový poprašek s náledím. Problémy to způsobilo především řidičům na komunikacích třetích tříd. Deník o tom informoval náměstek ředitele Správy a údržby silnic Slovácka Břetislav Zapletal.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Kopáč

První vločky se podle něj začaly sypat z oblohy ve Chřibech, a to po páté hodině ráno. Proto jako první sypače vyjížděly podle Zapletala do Chřibů, a to o půl šesté ráno.