Řidiči, opatrně, silnice namrzají

Žádné sněžení se sice v noci na pátek 1. prosince na Slovácku neodehrávalo, silničáři přesto mají od brzkých ranních hodin plné ruce práce.

Ilustrační fotoFoto: Karel Dvořák

„Silnice byly mokré a začaly namrzat. Na Hradišťku už jsme to dostali pod kontrolu, na Brodsku ale začaly namrzat později, takže tam ještě v současné chvíli bojujeme,“ sdělil Slováckému deníku o půl osmé ráno ředitel Správy a údržby silnic Slovácka Rostislav Buchtík.

Nejhorší situace podle něj panuje na I/54 mezi Slavkovem a Stráním a také na Bojkovicku.

V průběhu dnešního dne by mělo být oblačno až polojasno, ojediněle slabé sněhové přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od -2 do +2 stupňů Celsia. Večer by se opět mohlo lokálně tvořit náledí. V noci na sobotu teploty klesnou na -3 až -7 °C, ojediněle se mohou objevit mrznoucí mlhy.