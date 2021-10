Výstava historických vozidel, ukázky replik elektrokočáru Dora, monocyklu či parního motocyklu Ropel, jízdy vláčkem STEELINKA, divácká tipovací soutěž o ceny, okénko do budoucnosti – výstava vozů na elektropohon, malovaní na obličej, trenažér formule i stánky plné dobrého jídla, to všechno čekalo v neděli 3. října v KOVOZOO Staré Město na davy zájemců, kteří se tam vydali užít si retroatmosféry historických automobilů a motocyklů na akci Sraz veteránů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.