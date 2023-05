Změny u DPH, které vláda chystá od začátku ledna příštího roku, zdraží mimo jiné pivo a celou řadu služeb. Oslovení provozovatelé restaurací a kadeřnictví na Slovácku přiznávají, že jsou tím zaskočeni, ale zatím se daňovými změnami příliš nezabývají a čekají, až to přijde a budou mít víc informací.

„Popravdě jsem to zatím neřešil, ani s účetní. Tak nevím. Myslím si ale, že zdražit pak v důsledku zvýšení daně budu muset. S tím se nedá nic dělat. Možná kvůli tomu přijdu o nějaké klientky, věřím však, že většina ostatních se tím zabývat nebude. Určitě to moje studia nepoloží,“ myslí si Viktor Veselý, majitel vlasového studia, které provozuje v Uherském Hradišti i v Hodoníně.

S většími obavami hledí do budoucna hospodští a provozovatelé restaurací.

„Jedenáct procent je opravdu hodně velké navýšení. Zdražit minimálně o tu částku budeme muset i my, i když uvidíme, jak se k tomu postaví pivovary. Vůbec netuším, o kolik zákazníků bychom kvůli tomuto zdražení mohli přijít. Popravdě se toho bojím, ale uvidíme až to přijde,“ prozradila provozovatelka restaurace Na Mlýně v Dolním Němčí Veronika Ježková.

Provozovatele LaRosco baru v Uherském Hradišti Pavla Dobeše zvýšení DPH u piva z 10procentní sazby na 21procentní také nepotěšilo.

„Pořádně jsem ani nezaregistroval, že to zvedli a o kolik. Nevím, co si mám o tom myslet, ale pokud to bude až od příštího roku, momentálně to řešit nebudu a nechám to na období, až se to přiblíží. Už tak je ale pivo drahé a dál navyšovat jeho cenu není vůbec dobrý nápad,“ konstatoval Pavel Dobeš.