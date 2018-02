Reprezentační ples hasičů ČR ve stylu skvělé zábavy a noblesy

Vrátní Noční vrátný/á. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12250 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Prac. poměr na 1 rok s možností prodloužení, praxe v oboru výhodou, spolehlivost, zodpovědnost, noční 12hod. směny, příspěvek na stravování, příspěvek na penz. připojištění od 2 let trvání prac. poměru, 25 dní dovolené/rok. Životopis zasílejte na e-mail nebo písemně na adresu: Uherskohradišťská nemocnice a.s., Odbor řízení lidských zdrojů, Ing. Mgr. Adéla Valičková, J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště.. Pracoviště: Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně, č.p. 365, 686 06 Uherské Hradiště 6. Informace: Adéla Valičková, +420 572 529 320.

Specialisté v oblasti testování softwaru a příbuzní pracovníci SW specialista - programátor. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Prac. poměr na 1 rok s možností prodloužení, programování pro Windows v C/C++ a C#, administrace stanic Windows, vzdělání v oblasti infor. technologií, aktivní znalost AJ (pokročilá úroveň výhodou), anal. myšlení, zákl. znalost síťování, routování a síťových protokolů, samostatnost při plnění svých prac. povinností, přátelský kolektiv, 5 dní sick days, jaz. kurzy, odborné semináře, pouze životopis na e-mail.. Pracoviště: Evpú defence a.s. - pracoviště, Jaktáře, č.p. 1781, 686 01 Uherské Hradiště 1. Informace: Lucie Řezáčová, +420 572 557 542.

539490 - Provozní zámečníci, údržbáři Údržbář, instalatér.19 000 Kč

Provozní zámečníci, údržbáři Údržbář, instalatér. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Prac. poměr na 1 rok s možností prodloužení, výuční list v oboru instalatér (vodo-topo), min. 5 let praxe v oboru, svářečské zkoušky, ŘP "B", spolehlivost, zodpovědnost, příspěvek na stravování, příspěvek na penz. připojištění od 2 let trvání prac. poměru, 25 dní dovolené/rok. Životopis zasílejte na e-mail nebo písemně na adresu: Uherskohradišťská nemonice a.s., Odbor řízení lidských zdrojů, Ing. Mgr. Adéla Valičková, J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště.. Pracoviště: Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně, č.p. 365, 686 06 Uherské Hradiště 6. Informace: Adéla Valičková, +420 572 529 320.