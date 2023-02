Úderem jednadvacáté hodiny představili na pódiu hlavního sálu generálporučíka Vladimíra Vlčka, generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, Moniku Němečkovou, starostku sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ČMS), Martina Zábranského, starostu Starého Města a Václava Holáska, náměstka starosty Krajského sdružení hasičů Zlínského kraje a starostu Okresního sdružení hasičů Uherské Hradiště.

Zahájení reprezentačního hasičského bálu v hlavním sálu nabídlo návštěvníkům zajímavou a ničím neochuzenou podívanou. Na parketu se prezentovali slavnostním předtančením členové staroměstského Tanečního klubu TWEET, jejichž společnou láskou je tanec a radost z pohybu.

„Společenský tanec nebo latina je zkrátka jejich životní styl. Taneční klub TWEET si loni na taneční soutěži V4 Dance Cup v Maďarsku vybojoval zlatou medaili, takže hasičský ples je dnes odstartován ve velkém stylu,“ prozradila Blanka Kovandová.

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k rozkvětu, To je heslo, které zdobí praporce hasičských sborů po celé republice. Díky, že jsou stále mezi námi ti, kteří nehledají ve sboru hasičském ni zisku, ni slávy, ale povinnosti bratrské pomoci,“ pronesla moderátorka plesu Blanka Kovandová.

„A proto se dnes setkáváme, abychom místo věčných povinností a práce tu hasičskou pospolitost oslavili také zábavou. Ty tisíce profesionálních a dobrovolných hasičů v jednotkách požární ochrany, ale také stovky tisíc hasičů v hasičských sdruženích a jejich práce si oslavu zaslouží,“ potvrdil Ivo Mitáček.

Na pódiu hlavního sálu se s bravurou oháněli s hudebními nástroji muzikanti dechové hudby Žadovjáci ze Žádovic u Kyjova, ve sportovním sále vyhrávala bigbít, disco, lidovky, evergreeny, cokoliv, co mají vyznavači tance rádi hudební skupina TRINOM. V sále prvního patra kulturního centra rozproudila lidem krev žilách cimbálová muzika Bálešáci s primášem Tomášem Vavříkem.

„Jako starostka českých hasičů jsem na tomto reprezentačním plese podruhé. Poprvé to bylo před pěti lety, kdy byl starostou dnes už zesnulý Karel Richter, jako starostka jsem na tomto bále poprvé. Ochutnala jsem tu výborný ryzlink. Na Slovácko a do Zlínského kraje, kde mám spoustu přátel, jezdím ráda a často,“ svěřila se starostka hasičů ČMS Monika Němečková.

„Na reprezentačním plese hasičů ve Starém Městě jsem podruhé. Poprvé to bylo v roce 2018. Děkuji moc organizátorům za pozvání na celorepublikovou výjimečnou akci. Při ní musím poděkovat dobrovolným hasičům za spolupráci, ale také jejich rodinám, protože bez jejich podpory by těžko mohli dělat to, co dělají,“ dal k dobru generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček.

Vysekl poklonu týmu hasičů záchranářů, hrdinů, kteří pomáhali zachraňovat lidi po hrozivém zemětřesení v Turecku.

„Náš tým byl do jednadvaceti hodin v místě hrozivého zemětřesení jako první zahraniční. Naši hasiči zviditelnili Českou republiku na mezinárodním poli,“ nechal se slyšet generálporučík Vladimír Vlček.