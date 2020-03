Dochází k výrazné proměně staroměstské lokality Louky nedaleko obchodního centra, vyhlášené především štěrkovým jezerem, v létě hojně využívaným Hradišťany i Staroměšťany k rekreačnímu odpočinku i k rybaření. Louky kolem vodní plochy totiž obklopila hustá výsadba dřevin i keřů, které mají vytvořit přirozenou clonu vůči rozrůstající se obchodní zóně i provozu na nedaleké rušné komunikaci.

Aby došlo k oživení celého areálu vodní nádrže pestrou mozaikou různých biotopů, byly okrajové části osázeny zahuštěnou výsadbou lesíků. | Foto: Aleš Korvas

„Já to jenom vítám. Ten prostor je totiž hodně otevřený a často tam vyfukuje. Stromy k vytvoření stínu se tam hodí také. Doufám jen, že to odradí ty dvě velké skupiny lidí, co tam chodí cvičit psy a na břehu i se člunem ve vodě obtěžují všechny, kteří si k jezeru přijdou odpočinout,“ řekl Deníku Ivan Hapl, jeden z uherskohradišťských rekreantů, jenž u jezera Louky tráví v létě velkou část svého volného času.