Rekreanti v kempu Slovácký dvůr čelí letos tropickým vedrům

Zdravotnictví - Zdravotnictví Ostatní odborní pracovníci ve 25 000 Kč

Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce VEDOUCÍ CHARITNÍHO DOMU. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ÚSO vzdělání s maturitou, odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry dle §5 odst. 1 a 2 .č. 96/2004 Sb. zákona o nelékařských zdravotnických povolání nebo VŠ/VOŠ vzdělání zaměřené na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči (viz § 110 zákona o sociálních službách). Flexibilita, dobré řídící, organizační a koncepční schopnosti; vysoké pracovní nasazení, rozhodnost, samostatnost a spolehlivost; ochota pracovat v církevní organizaci; odeslání přihlášek do VŘ do 31.8.2018. Možnost prodloužení PP. Zajímavý benefitní program. Kontakt telefonicky či e-mailem.. Pracoviště: Oblastní charita uherský brod - charitní dům vlčnov, 687 61 Vlčnov. Informace: Lenka Končitíková, +420 735 713 786.