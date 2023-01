„Na začátku sbírky jsem do médií říkal, že v době, kdy nás provázejí určité krize, jako je například v současné době válečný konflikt na Ukrajině či obrovský nárůst cen energií, bývají lidé štědřejší, i když mají sami určité problémy, a jsem rád, že se tato slova potvrdila, i když v takový výsledek, kdy lidé darují více než tři a půl milionu korun, jsem přece jen nedoufal,“ prozradil Deníku zástupce ředitele Charity Uherské Hradiště a její projektový manažer Dalibor Jirásek.

Získané prostředky by tam chtěli využít pro přímou pomoc lidí v krizi, pro modernizaci zařízení v domovech pro seniory, k zajištění dobíjecí elektrostanice pro nová charitní hybridní auta sloužící k terénním službám či k nákupu vybavení pro domácí hospicovou péči.

„Nezapomínáme ani na zahraniční pomoc, kde chceme nakoupit kompenzační pomůcky, především chodítka, pro občany Ukrajiny, kterým válka způsobila zranění omezující pohyb,“ dodává Dalibor Jirásek.

Určitou raritou koledování v Uherském Hradišti byl podle něj uherskohradišťský děkan P. Josef Říha, který už tradičně se svou skupinkou několik dnů obcházel určené trasy ve městě.

„Letos naplnil po okraj ne jednu, ale hned dvě pokladničky,“ chválí kněze koordinátor Tříkrálové sbírky na Uherskohradišťsku Josef Čajka a přidává historku o koledování skupinky P. Josefa Říhy v jedné z místních restaurací. „Určitě to byl zážitek pro obě strany a hosté byli dle slov pana faráře velmi štědří,“ poznamenal Josef Čajka.

Za koledování bruslení a plavání zdarma

Do pokladniček koledníků na Uherskobrodsku vložili dárci letos rekordních 1 893 442 korun.

„Vybraná suma pokořila loňský rekord, a to o 330 tisíc korun. Rekordní částky lidé darovali zhruba v 80 procentech obcí na Uherskobrodsku. Všem, kdo se do sbírky jakkoli zapojili, co nejsrdečněji děkujeme. Samozřejmě tím děkujeme i každému z dárců,“ poznamenal hlavní koordinátor sbírky na Uherskobrodsku František Bílek z Charity Uherský Brod.

Unikátem Tříkrálové sbírky je mince v jedné z pokladniček uherskobrodských koledníků – jednalo se o minci „1 EURO Lišák“ jedné z tuzemských spořitelen.

Letos je největší část výtěžku sbírky na Uherskobrodsku určena na splácení úvěru Víceúčelového komunitního centra, které se nachází na Masarykově náměstí v Uherském Brodě a slouží službám Charity i široké veřejnosti. Další část výtěžku bude použita na přímou pomoc lidem v nouzi a provoz charitního Centra potravinové a materiální pomoci svaté Zdislavy.

„Tříkrálové koledníky z Uherskobrodska čeká za koledování odměna v podobě možnosti bruslení na zimním stadionu v Uherském Brodě o pololetních prázdninách 3. února. Během roku pro ně bude připraveno ještě také promítání a plavání zdarma,“ dodal František Bílek.

Do 31. 1. 2023 lidé stále mohou podpořit Tříkrálovou sbírku bankovním převodem na sbírkový účet: 66008822/0800, pro přispění vždy uvádějte variabilní symbol Charity Uherský Brod 777 970 082