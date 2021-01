Také počty covid pozitivních pacientů hospitalizovaných v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně už se blíží hodnotám, jaké byly na vrcholu podzimní vlny pandemie.

„Z necelých dvou set standardních covidových lůžek na sedmi stanicích je aktuálně volných 24, v intenzivní péči je situace ještě horší a volné zbývají pouze jednotky lůžek,“ řekl ve středu mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant.

Zlínská nemocnice proto už ve čtvrtek otevře osmou covidovou stanici, další možnosti rozšíření kapacit bude ale podle mluvčího vzhledem k nemocnému personálu hledat jen obtížně.

"Po odložení plánovaných operací tak některá oddělení začínají omezovat ambulantní péči, lidé by měli do nemocnice směřovat pouze v nutných případech,“ upozornil mluvčí.

Situace stejná jako v listopadu

„Už od Vánoc přijímá zlínská nemocnice v průměru šestnáct covid pozitivních pacientů denně. Samozřejmě nějaké také propouštíme, ale počet lidí hospitalizovaných na našich covidových stanicích za posledních deset dnů vzrostl o třetinu. Navíc se situace zhoršuje v intenzivní péči, tam už jsou ve všech pěti nemocnicích v kraji čísla prakticky stejná, jako na začátku listopadu, kdy u nás podzimní vlna vrcholila,“ vyčíslil předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.

Už před svátky nemocnice pozastavila plánované operace a v těchto dnech začíná omezovat také ambulantní péči.

„V izolaci máme teď v souvislosti s covidem asi osmdesát zdravotníků, celkově nám jich provozu i s jinými diagnózami chybí dvě stovky. Právě personál je klíčový pro udržení provozu nemocnice v oblasti akutní a covidové péče a jeho nedostatek nás nejvíce limituje při otevírání nových covidových lůžek, která už teď tvoří zhruba třetinu z celkové lůžkové kapacity nemocnice,“ popsal Radomír Maráček.

Do nemocnice jen v akutním případě

Ambulantní péči pouze na akutní případy omezuje například zlínská urologie, gyenkologie, chirurgie, ortopedie, ale i další obory.

„Nemocnice nejsou teď určitě bezpečným místem zejména pro rizikové skupiny, jako jsou právě starší lidé nebo lidé s chronickými onemocněními. Byli bychom rádi, pokud by návštěvu u nás, pokud je to jenom trochu možné, odložili. Přijít by měli pouze v akutních a nutných případech,“ zdůraznil Radomír Maráček.

Podle něj stále platí, že lidé s příznaky onemocnění covid-19 by neměli jít do nemocnice, ale měli by v první řadě kontaktovat svého praktického lékaře a s ním se domluvit na dalším postupu.