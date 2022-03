„Ta byla do funkce jmenována na dobu určitou, nicméně za dobu svého dosavadního působení ve funkci ředitelky prokázala velmi dobré manažerské schopnosti. Proto se rada města usnesla, že výběrové řízení na nového ředitele divadla vypisovat nebude a jmenovala Libuši Habartovou do funkce ředitelky divadla na dobu neurčitou,“ informovala Dagmar Vacková z uherskohradišťské radnice.

Čtyři tašky věcí uprchlíkům nakoupila rodina z Těšova, pomohli i policisté

Ředitelkou jmenovala Libuši Habartovou s účinností od 11. 12. 2020 na dobu určitou a to do dne nástupu do funkce ředitele jmenovaného na základě výběrového řízení.

„Žádné výběrové řízení nám nezaručí, že vítězný uchazeč bude kvalitním a stabilním ředitelem, což se v praxi ukázalo právě při posledním výběru. V rámci něj vítězný uchazeč prokázal své schopnosti, ale ve funkci nakonec vydržel jen něco málo přes tři měsíce. Během více než ročního působení paní Habartová ve funkci ředitelky dokázala, že je schopnou manažerkou a divadlo dokáže kvalitně řídit a rozvíjet. Proto nevidím důvod, proč bychom měli plýtvat lidským potenciálem. Místo toho jsme zvolili ve srovnání s výběrovým řízením poměrně jistou cestu a Libuši Habartovou jsme potvrdili ve funkci na dobu neurčitou,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.