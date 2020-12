Kolik času jste měla na rozmyšlenou, zdali do dočasné pozice ředitelky Slováckého divadla půjdete, či nikoliv, a co nakonec rozhodlo, že jste na ředitelování kývla?

Na rozmyšlenou jsem měla v zásadě několik hodin. Kdybych potřebovala víc času, v řádu dnů, určitě by mně pan starosta vyšel vstříc. Ale věděla jsem, že je situace neudržitelná, tak jsem nechtěla tu dobu protahovat. Rozhodlo to, že mohu svými znalostmi o fungování Slováckého divadla pomoct, a také to, že za mnou stojí vedení města a mí kolegové.

Na postu ředitelky Slováckého divadla jste od 10. prosince, jakou prioritu mají vaše první kroky v této nové pozici?

Přesto, že fungování Slováckého divadla znám, tak pohled zvenku je jiný, než pohled zevnitř. Můj cíl, potažmo cíl města, jako zřizovatele, je zklidnit rozbouřenou situaci a začít společně s ostatními zaměstnanci fungovat na každodenním životě Slováckého divadla tak, aby co nejdříve mohlo, jak to dovolí epidemická situace, hrát pro své diváky.

Ředitelkou divadla jste zřejmě zároveň, jako vedoucí Útvaru interního auditu Městského úřadu Uherské Hradiště. Jak máte rozdělený čas na to, abyste mohla zvládat obě funkce, dostala jste někoho k ruce?

Rada města mě jmenovala ředitelkou Slováckého divadla do doby jmenování nového ředitele, který vzejde z výběrového řízení. Po tu dobu nebudu vykonávat pozici vedoucí útvaru interního auditu. Pověřen k zastupování je můj kolega, velmi zkušený auditor, který pracovní povinnosti vyplývající z pověření k zastupování bez jakýchkoliv problémů zvládne.

V historii Slováckého divadla jste se stala první ženou v jeho čele. Uvědomujete si to a jaký z toho máte dojem?

Pro mě to není podstatné a nějak to ani nehraje roli, snažím se tam dostat do problematiky a mám trošku výhodu, oproti komukoliv jinému, že to divadlo znám, čímž ta práce pro mě bude možná o malinko snazší. Jinak samozřejmě ten pohled zevnitř a z venku je samozřejmě jiný.

Počítáte s tím, že některé ze svých případných postupů budete konzultovat s některým z vašich předchůdců, Igorem Stránským, Michalem Zetelem či Jaroslavem Bartošem?

Případným konzultacím s někým ze svých předchůdců se v žádném případě nebráním, věřím, že každý z nich by pro mě měl užitečné rady a poznatky. V tuto chvíli však nejsem schopna určit jakou problematiku konkrétně, a se kterým z předchozích ředitelů bych měla probírat. To ukáže čas a řešení jednotlivých problémů a situací.

Máte v plánu zrušit některá rozhodnutí Jaroslava Bartoše, případně která?

V tuto chvíli nevím o žádném rozhodnutí pana Bartoše, které bych musela zrušit.

Do jaké míry jste příznivkyní hradišťské divadelní scény? Máte divadelní předplatné? Které poslední představení jste ve Slováckém divadle viděla, případně jak se vám líbilo?

Slovácké divadlo, jako správný patriot, mám ráda. V posledních letech jsem však více působila v divadle jako auditor, než jako divák. Věřím, že budu mít prostor to teď napravit. Divadelní předplatné nemám. Nicméně naposledy jsem byla v divadle v roce 2019 na inscenaci Dva úplně nazí muži, která se mi líbila.

Kteří z herců a hereček patří mezi vaše nejoblíbenější?

Mám, samozřejmě, své favority, ale nebylo by ode mě teď úplně korektní, abych jakákoliv jména sdělovala.

Které z divadelních představení hradišťského ansámblu patří u vás k těm TOP?

Líbila se mi spousta představení, ale kdybych měla opravdu vyzdvihnout pro mě ta TOP, tak by to byli Cikáni jdou do nebe, Donaha a Harold a Maude.

Co byste popřála zaměstnancům Slováckého divadla do roku 2021 a jaké přání byste směřovala čtenářům Slováckého deníku?

Zaměstnancům Slováckého divadla chci popřát hlavně hodně zdraví, štěstí a lásku v kruhu rodinném, pokoj, klid na práci, umění naslouchat a vzájemný hluboký respekt. V zásadě to samé přeji čtenářům Slováckého deníku a všem pokoj, radost a klid v duši.

Vizitka Libuše Habartové

Narodila se 17. srpna 1966 v Kyjově. Vystudovala ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě. Bydlí v Uherském Hradišti. Má tři děti - syna a dvě dcery. Na Městském úřadě v Uherském Hradišti je od roku 2002. Po celou tu dobu působila v pozici vedoucí útvaru interního auditu.