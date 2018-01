Ředitele uherskobrodské „průmyslovky“ nominoval kraj na stříbrnou medaili

Na stříbrnou medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky prvního stupně navrhl Zlínský kraj dva pedagogy z regionu.

Rostislav Šmíd, ředitel Střední průmyslové školy a Obchodní akademieFoto: Deník / Malušová Blanka

Kromě ředitele Gymnázia Lesní čtvrť ve Zlíně Jana Chudárka i ředitele Střední průmyslové školy a Obchodní akademie v Uherském Brodě Rostislava Šmída (na snímku).

Ten vede jednu z brodských středních škol už 26 let. Nominace ho překvapila, upozornil ale na to, že je stále pouze nominovaný. Ocenění se uděluje za dlouhodobé působení ve školství či za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání, což on dokonale splňuje.

„Mám báječné kolegy, se kterými se snažíme vytvořit školu nadregionálního typu, kde je vzdělání srovnatelné s evropskými školami,“ nechal se slyšet Rostislav Šmíd s tím, že nechce, aby to znělo jako klišé. Přiznal, že škola je jeho druhým domovem, někdy tam tráví dokonce více času než doma. „Snažíme se dívat dopředu nejen co se týče moderních technologií, ale i systému výuky a učebních pomůcek,“ prozradil ředitel brodské průmyslovky.

Medaile se uděluje zpravidla při příležitosti Dne učitelů 28. března na základě rozhodnutí ministra školství. „Oba navrhovaní kandidáti významně přispívají k tomu, že jimi řízené školy jsou špičkovými, moderními centry vzdělávání s řadou aktivit pro talentované studenty i pro veřejnost,“ uzavřel radní Petr Gazdík, který má na starost školství.