Bronislava Vajdíka odvolali radní Zlínského kraje po šesti letech a necelých devíti měsících.

„Rada o tomto bodu jednala dost dlouho, panu Vajdíkovi byly důvody tohoto rozhodnutí sděleny. Bylo to v návaznosti na kontroly jím řízené organizace, kde se zjistilo s konečnou platností, že organizace kterou pan ředitel Vajdík řídil, porušila zákoník práce. Počkali jsme na výsledky kontroly, teprve poté jsme provedli rozhodnutí,“ informoval hejtman.

K pochybení podle něj došlo, v souvislosti s porušením zákoníku práce, které si vyžádalo náklady ve výši 1,3 milionu korun a dále se jednalo o dvě dotace v souhrnné částce 5 milionů korun.

„Jednou se musely dotace vrátit na ministerstvo a nebyly použity v kraji pro sociálně potřebné a jedna dotace musela být vrácena kraji pro podobné pochybení. Vzhledem k tomu, že je to už celkem 6,3 milionu korun za posledních zhruba rok, tak se Rada rozhodla, že se musí změnit vedení a řízení této organizace a proto byl pan ředitel Vajdík odvolán,“ doplnil vysvětlení Jiří Čunek.

Hejtman si je vědom, že šlo o dlouholetého pracovníka, ale jak se údajně ukázalo za poslední rok, nakupily se nedostatky v řízení až takovým způsobem, že vedení Zlínského kraje nabylo přesvědčení, že řízení Sociálních služeb Uherské Hradiště potřebuje změnu.

„Nakolik to byly čistě jeho pochybení nebo jeho podřízených, kterým v tom nedokázal zabránit, teď nevím. Vzhledem k tomu, že to bylo opakované, tak jsme k tomuto kroku přistoupili. Poprvé jsme mu dali šanci, že se chyba stát může, ale protože se stala třikrát po sobě, tak to není možné tolerovat,“ konstatoval hejtman.

Rozhodnutí krajských radních odmítl Bronislav Vajdík komentovat.

„Nechci a nebudu se k tomu vyjadřovat," sdělil Deníku odvolaný ředitel.

Rada kraje má v plánu ještě tento týden vyhlásit výběrové řízení. „Ukončení podání pracovních nabídek bude 10. ledna,“ upřesnil Jiří Čunek.

Bronislav Vajdík podle mluvčí Zlínského kraje Adély Kousalové působil v pozici ředitele Sociálních služeb Uherské Hradiště od března 2012.