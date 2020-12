Rada města Uherské Hradiště dočasně jmenovala ředitelkou tamní divadelní scény vedoucí Útvaru interního auditu Městského úřadu Uherské Hradiště Libuši Habartovou. Vedení metropole Slovácka chtělo tímto krokem vyhrocenou situaci v divadelním ansámblu zklidnit a připravit tak půdu pro nové výběrové řízení na ředitele divadla v příštím roce.

„Situace je důsledkem napjatých vztahů v divadle, které je nutné co možná nejdříve zklidnit. Do té doby, než bude ve výběrovém řízení vybrán nový ředitel, chce mít město co největší vliv na dění v divadle, a také proto bude funkci ředitele vykonávat dlouholetá vedoucí útvaru interního auditu Libuše Habartová,“ sdělil uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha.

Podle zdrojů obeznámených s atmosférou ve Slováckém divadle „nesedl“ Jaroslav Bartoš v pozici ředitele celé řadě představitelů divadelní scény a od jeho příchodu vzrůstalo v instituci ovzduší plné nervozity a nepohody.

„Nedošlo ke vzájemnému porozumění mezi panem ředitelem a jeho nejbližším týmem (tam patří manažerka divadla, jeho ekonomka, vedoucí výroby a umělecký šéf pozn. red.). Z toho pak plynuly další neshody,“ naznačila manažerka Slováckého divadla Jitka Honsová.

Krize vygradovala na přelomu uplynulého a tohoto týdne.

„Na konci minulého týdne ředitel Bartoš jmenoval vedle jednoho uměleckého šéfa Lukáše Kopeckého uměleckým šéfem i Roberta Bellana. To potvrdil tento týden v pondělí na schůzce zaměstnanců s tím, že máme aktuálně dva umělecké šéfy, což však nemělo dlouhého trvání,“ upřesnila Jitka Honsová.

Obraz gradující krize ve Slováckém divadle doplnil další z aktérů, Robert Bellan.

„Uměleckým šéfem jsem byl jmenovaný minulý čtvrtek a v pondělí jsem funkci položil, protože situace v souboru byla neúnosná. Na pondělní schůzi zaměstnanců jsem viděl, jak je většina z nich nešťastná a zoufalá. Bez ohledu na příčiny to prostě ten Jarek nezvládl. Už to prostě dál nešlo. Pak mi řekl, že když s ním do toho nepůjdu, tak odstoupí. No a já jsem tedy oznámil, že končím a on odstoupil,“ doplnil Robert Bellan rozuzlení období tříměsíčních půtek a vzájemné nevraživosti.

O neporozumění se svým realizačním týmem mluví také Jaroslav Bartoš, který však k tomu odmítl upřesnit jakékoliv další podrobnosti s tím, že by nerad Slovácké divadlo poškodil.

„Já z toho tragédii nedělám, holt i k takovým situacím dochází,“ řekl Jaroslav Bartoš Deníku.

Protože bylo nutné zajistit činnost organizace, a to včetně právního jednání po dobu, než bude radou města jmenován nový ředitel, jmenovala rada města do funkce ředitelky divadla stávající vedoucí Útvaru interního auditu Městského úřadu Uherské Hradiště Libuši Habartovou.

S tím panuje mezi herci shoda. „Já paní auditorku znám, myslím, že máme velmi korektní vztahy a věřím, že to je volba, která napomůže ke zklidnění situace v divadle,“ řekla Jitka Honsová. Podobně to vidí také mluvčí Slováckého divadla a herec Josef Kubáník. „Vítám, že starosta města chce v divadle stabilizovat situaci a podle mě jde o dobrou cestu,“ řekl Josef Kubáník.

Materiály pro vypsání nového výběrového řízení na funkci ředitele Slováckého divadla má podle Jana Pášmy projednat Rada města Uherské Hradiště na své první řádné schůzi v lednu 2021.

Jaroslava Bartoše jmenovala rada města do funkce ředitele Slováckého divadla dne 26. 8. 2020 (s účinností od 1. září 2020) poté, co byl ke jmenování doporučen výběrovou komisí. Ředitel příspěvkové organizace města Slovácké divadlo Jaroslav Bartoš oznámil, že ke dni 10. 12. odstupuje ze své funkce.