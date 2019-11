Ředitel Slováckého divadla Michal Zetel končí

Současný ředitel Slováckého divadla Michal Zetel se rozhodl ukončit své působení v Uherském Hradišti. Opustit má divadlo 31. srpna 2020, tedy přesně pět let poté, co do divadla nastoupil po pětadvacetileté éře ředitele Igora Stránského. Devětatřicetiletý absolvent Janáčkovi akademie múzického umění (JAMU) v Brně dal do budoucna přednost své alma mater, kde se chce jako pedagog věnovat umělecké činnosti.

Ředitel Slováckého divadla Michal Zetel se rozhodl odstoupit. Na uherskohradišťské radnici to oznámil společně se starostou Uherského Hradiště Stanislavem Blahou. | Foto: Deník / Vojtěch Trubačík