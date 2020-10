„Predikce přísunu covidových pacientů, jak na standardní tak na intenzivní lůžka Uherskohradišťské nemocnice, jsou alarmující. Jsme nuceni omezovat neakutní péči a vytvářet lůžkové i personální kapacity ke zvládnutí krize. Tato situace nás vůbec netěší, ale máme jediný cíl, zajistit veškerou potřebnou akutní péči, a to i v době rychle sílící epidemie nemoci Covid-19,“ uvádí Petr Sládek ve svém prohlášení a naléhavě v něm žádá o dodržování základních hygienických opatření a nařízení, aby počet nakažených dále nekontrolovaně nerostl a nedošlo k zahlcení zdravotnického systému.

Na jeho apel reagovaly na sociálních sítích více než dvě stovky komentářů, které ukázaly nejen pestrou názorovou mozaiku obyvatel regionu, ale také jejich rozdělenost do dvou oponentních táborů.

Například Michaela Zálešáková píše, že jsou do Uherského Hradiště převážení pacienti z celého kraje, i z jiných nemocnic a pak to podle ní vypadá jakoby Uherské Hradiště bylo samo o sobě na tom tak špatně.

„Lidé, u nichž průběh onemocnění vyžaduje hospitalizaci, už nejsou směřováni pouze do Uherskohradišťské nemocnice. Standardní pacienty s onemocněním covid už přijímají i nemocnice ve Zlíně, Vsetíně a Kroměříži. Chceme tím ulehčit Uherskohradišťské nemocnici, kam budou i nadále směřovat pacienti z jejich okresu a především nejtěžší případy z celého kraje vyžadující umělou plicní ventilaci,“ vysvětlil ale Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje.

O obdivu, jenž si zaslouží všichni lékaři a zdravotní sestry píše na sociální síti Pavlína Šustková.

„Jejich práce je fyzicky a hlavně psychicky hodně náročná a spoustu lidí si to ani nedokáže představit. Trávit spoustu hodin v respirátoru nebo roušce a počet lidí, co potřebují jejich pomoc neustále roste. Fakt nechápu ty, co to berou na lehkou váhu a nebo mají problém při krátkém nákupu v obchodě mít roušku, tak by jim nečouhal celý nos,“ naznačuje Petra Šustková.