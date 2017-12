Ředitel Domu dětí a mládeže v Brodě rezignoval. Odchází jinam

Zemětřesení na brodské veřejné scéně pokračuje. Po rezignaci ředitele Domu kultury nebo vedoucí kina Máj se k tomuto kroku rozhodl i ředitel tamního Domu dětí a mládeže (DDM) Aleš Řezníček.

Dům dětí a mládeže v Uh. Brodě, na menším snímku ředitel DDM Aleš Řezníček.Foto: DENÍK/Pavel Bohun a archiv Soubor písní a tanců Olšava

Pomyslný jazýček na vahách se přiklonil k odchodu po tom, co dostal atraktivní pracovní nabídku. Problémy s radnicí ale už trvají celý rok. Bodem sváru se stal projekt Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky, jehož realizaci schválil Aleš Řezníček sám bez toho, aniž by o tom informoval radnici jako zřizovatele instituce.

Podle jeho slov to nebylo nutné, vedení Uherského Brodu ale mělo jiný názor a jednalo o jeho odvolání. Nakonec Aleše Řezníčka ve vedení Domu dětí a mládeže nechali. Městu se nelíbilo především to, že v případě administrativní chyby by na projekt doplácelo miliony. Zmiňovaný projekt ale funguje úspěšně, proto Aleš Řezníček usoudil, že může v klidu odejít.

"Nevěřím, že bych tam zůstal dlouho. Jak mi bylo řečeno, vedení města mi nedůvěřuje," nechal se slyšet ředitel DDM. Dodal, že mu mandát končí v září 2018 a radnice může až čtyři měsíce dopředu vypsat výběrové řízení, nechtěl prý čekat na to, až ho radnice odvolá.

"I kdybych se přihlásil do nového výběrového řízení, nevybrali by mě," myslí si Aleš Řezníček. Rezignaci na svůj post dodal radě města minulý týden a ve své funkci končí k 30. listopadu. "Jsem ve školství se čtyřletou přestávkou 19 let. Asi je čas změnit obor," uvedl s tím, že kam konkrétně budou jeho pracovní kroky směřovat, upřesňovat nechce.

Starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar už před časem řekl, že jednoznačně šlo o pochybení nejen při informování zřizovatele, ale také v realizování projektu. Z postu ředitele ho podle jeho slov neodvolali proto, že vzhledem k rozjednaným projektům bude pro město menším rizikem, když Aleš Řezníček zůstane na své pozici. Naproti tomu opoziční zastupitel Ladislav Kryštof se už Aleše Řezníčka jednou zastal na zastupitelstvu města a jeho názor se nezměnil.

"Dělal jen to, co bylo v propozicích projektu. Radnici měl informovat až potom, co by prostředky na realizaci projektu získal," sdělil Ladislav Kryštof s tím, že teď bude náročné pro někoho nového projekt převzít.