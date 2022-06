„Potěšilo mě, že jsme se nenechali zlomit ani covidem, ani komunismem, ani zlou náladou,“ řekl organizátor akce Lukáš Hofman.

Ve své výroční zprávě upozornil její autor a jeden ze spoluzakladatelů Giro de Pivka, Jiří Jakeš, řečený Kokin, že ryba smrdí od hlavy, což platí jak v naší zemi, tak v Rusku.

Zuvačovský javor je záhadným hradním pánem nad Komňou. Bude stromem roku?

„Po takových hlavách stoupají vzhůru noví führerové. Po hlavách Klausů a Zemanů, jejich rusofilské, vlastizrádné bláboly hltají ruská média a využívají je pro obhajobu své agrese,“ řekl Kokin.

Následoval start od tamní Orlovny. Po několika okruzích se recesisté vydali k nedalekému STBaru u hospodského Jirky Klapky.

Po občerstvení u něj si to zamířili na tradiční okruh do Starého Města, Zlechova, Buchlovic, Břestku, Tupes, Velehradu a přes Staré Město zpět do metropole Slovácka. Tam výjezd vrcholil v restauraci Koruna a posléze v klubu Mír.