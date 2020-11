Paní Vavřínková pracující v Thomas Franz´s Barber shop v Uherském Brodu má již na čtvrtek plný diář.

„Pár lidí se ozvalo samo, všem stálým zákazníkům budu posílat SMS zprávu. Už teď mám plmný celý čtvrtek. A to beru lidi jak před prací, tak po práci. Chci nabrat co nejvíce zákazníků, protože na vládu se spoléhat nemohu. A co když nás opět zavřou. Zatímco na jaře přišly kompenzace od státu během čtyř dnů, nyní je to už čtrnáct a pořád nic,“ říká Vavřínková.

Zda a za jakých podmínek můžou otevřít také kryté bazény a aquaparky se ještě v neděli odpoledne nevědělo.

„Zatím v tom není jasno. Pokud jsme nedostali od vlády výjimku, tak by pro nás platilo, že můžeme otevřít pro deset lidí. A v tom případě zůstane Aquapark zavřený,“ polemizoval ředitel aquaparku v Uherském Hradišti Jiří Durďák.

„Celkově je bazén nadimenzovaný na 380 lidí a plus nějací další lidé v restauraci a jiných prostorech,“ uvedl ředitel.

„Při povoleném počtu 50 lidí už si dovedu představit, že otevřeme,“ prozradil Durďák se slovy, ať jej pro více informací případně kontaktujeme později.