Lidem, kteří si týden před Štědrým dnem nechtěli Radostnou novinu nechat ujít, postačilo k tomu velice málo. Vyšlápnout si hezky pěšky na kopec nad slováckou metropoli a v přírodním a kulturně historickém areálu Parku Rochus se nechat naladit na poklidnou vánoční atmosféru.

„Na akci Radostná novina prošli návštěvníci obdobím od Štědrého dne, přes Štěpána, Nový rok až ke Třem králům. Těmi byly v rolích Kašpara, Melichara a Baltazara - Štěpánka Janošová, Adéla Fišerová a Zuzana Fišerová, členky hradišťské Omladinky,“ nechal se slyšet ředitel parku Rochus Jan Blahůšek.

Mezi staveními Parku Rochus procházela ženská bytost v černém hávu, Aneta Holomčíková z Boršic. Lidem, s nimiž se potkala, vyhrožovala, že nebudou-li o Štědrém dnu držet půst a budou se přejídat, přijde jim rozpárat břicho. Jakmile mířila do některé z usedlostí, nastal v ní ohromný poplach a děti se hleděly co nejrychleji schovat.

Folklorní soubor Kalina z Babic rozdával při štěpánské obchůzce lidem radost písničkami a před usedlostí z Tučap mu etnografka v roli hospodyně, Martina Čechmánková, předala „štěpánský koláč“ v podobě věnce.

V usedlosti byly tvořivé dílničky pro děti, návštěvníci mohli ochutnat tradiční vánoční cukroví, kynutou a třenou vánočku podle starých receptů, které napekla Ivana Kneblová ze Sadů. Dobroty nabízela dětem i dospělým spolu Markétou Pekárkovou, studentkou Hotelové školy.

V sousední světničce tučapského stavení tvořila Tereza Dokoupilová ze Šumic skleněné ozdůbky na vánoční stromek, a to podle starých vzorů. I při tvorbě vánočních ozdob z perliček nosila chvílemi svou pětiměsíční dcerušku Hedvičku v nosítku „klokanka“, které jí chvílemi umožňovalo pracovat aktivně i s malým miminkem.

Ve veletinském domku z konce 19. století, nad jehož postaru štědrovečerně prostřeným stolem visel ze stropu vánoční stromek, ozdobený oříšky, medovými perníčky a jablečnými křížalami, se návštěvníci dozvěděli od průvodkyně, jak bývala prostřena štědrovečerní tabule na přelomu 19. a 20. století.

V usedlosti z Boršic mohli lidé nahlédnout také do budoucna, a to litím olova do studené vody. Naši předkové k tavení olova používali běžnou naběračku. Lít olovo je třeba velmi opatrně, ne z velké výšky.

V boršickém stavení se lidé od Petra Drastila z Hvozdce od hradu Veveří dozvěděli hodně zajímavostí o štědrovečerní magii.

„Dnes tu se svými kamarády, Martinem Hruškou a Martinem Gorecem, chystáme základ betlému. Vyřezáváme jej ze dřeva lípy malolisté, která se neštěpí. Materiál k výrobě betlému by měl být nejméně pět let starý a dobře vyschlý,“ prozradil zlínský řezbář Petr Pavlovský.