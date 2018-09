Radost v Dolním Němčí nebrala konce

Dolní Němčí Je sobota 15. září, krátce po 19. hodině. Před restaurací Rozkvět v Dolním Němčí právě zastavil autobus. Všichni, kteří z něj vystoupili, mají na sobě stejná bílá trika s nápisem Dolní Němčí a všichni jásají.

Vždyť právě přijeli z Luhačovic, kde byla jejich obec vyhlášená vesnicí roku. Radost jako by nebrala konce, před restaurací zkrátka všichni tancují a zpívají.



K všeobecnému veselí se přidali i svatebčané z Pozlovic, kteří měli v Rozkvětu pronajatý sál. I oni gratulují Dolněmčanům a užívají si radostné chvilky společně s nimi.



„Myslím, že budou slavit tak čtrnáct dní,“ komentuje dění vedoucí Rozkvětu Petra Tibenská s úsměvem. Vesnicí se roznesla zpráva o tom, že v každém pohostinství v obci bude prvních sto piv zdarma.

„U nás to trvalo asi čtyřicet minut,“ odhaduje dobu, za jakou bylo vypito sto piv v jejich restauraci, Petra Tibenská.



Na zahrádce restaurace se v tu chvíli baví i skupinka kamarádů manželé Šrámkovi Alžběta a František a také Emil Hajdůch a jeho žena Hanka a jejich kamarádka Lenka Cmolová. Většina z nich má na sobě jak jinak než bílé tričko Dolní Němčí.

„Musela se dodělávat, takový byl o ně zájem,“ zmiňuje Alžběta Šrámková. Všichni mají skvělou náladu. „Dejte si s námi,“ zvou mě ke stolu.



„Jak jste to prožívali, věřili jste, že vyhrajete?“ zajímá mě. „Nečekali jsme to, protože lidé z nejmenované obce, která stála to odpoledne před námi, měli u nohou nachystány láhve šampusů. To nás zmátlo,“ smějí se kamarádi. „Pak vyhlásili nás a já jsem jim řekl, aby nám ty šampusy dali, ale nedali…“ směje se Emil Hajdůch, starosta místních hasičů a bratr starosty obce.



„V tu chvíli jsme si vzpomněli, kolik práce a starostí za tím bylo,“ podotkla Alžběta Šrámková. Všichni také vyzdvihli práci starosty Františka Hajdůcha. „Udělal v obci kus práce, která je za ním vidět,“ ocenili.



„Bylo to také o tom, jak naše obec žije a jaká je tady sounáležitost. Jeden druhému nezávidí a snaží se vzájemně na sebe navazovat a vzájemně spolupracovat. To si myslím, že tady funguje dobře,“ doplnila své známé předsedkyně kulturní komise obce Františka Tinková.

I ona bude mít v paměti hlavně radost Dolněmčanů z vítězství.

„Já jsem moc nevěřila ve vítězství, ale když vyhlásili Dolní Němčí, ztuhl mi výraz ve tváři. Ale ta reakce našich byla úplně úžasná. Bylo vidět, že se z toho opravdu upřímně radovali. Hlavně si to zasloužili, protože ukázali, jak se tu žije. Ten pohled na ně a tu euforii byl krásný,“ popsala úžasné chvíle štěstí v Dolním Němčí.

Právě nyní se plánují oslavy vítězství.

„Máme dva týdny na to, abychom připravili oslavu, už teď vymýšlíme kde, co a jak uděláme. Ale už se to rýsuje,“ usmála se.

Dolní Němčí tak míří do evropského kola. Jaké bude, ještě netuší.

„Určitě se ale budeme snažit být originální,“ slibují.