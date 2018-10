Radnici v Hradišti ovládne koalice ODS, KRUH, KDU-ČSL a TOP 09

ODS, KRUH, KDU-ČSL, TOP 09, takové je složení koalice v novém zastupitelstvu Uherského Hradiště, jak se na ní vyjednávači všech čtyř politických subjektů v pátek 12. října večer dohodli. Na svém facebookovém profilu to zveřejnil uherskohradišťský starosta a lídr tamní vítězné kandidátky ODS Stanislav Blaha.

Starosta Stanislav BlahaFoto: DENÍK/repro

„Hradiště bude mít novou vládu! Jsem rád, že se nám společně s KRUHem, KDU-ČSL a TOP 09 podařilo dohodnout na všech pro Hradišťáky důležitých věcech. Děkuji za přátelská jednání a těším se na společnou práci pro Hradiště,“ informoval Stanislav Blaha o nastávající koaliční sestavě na tamní radnici. V té poněkud překvapivě chybí dvojice zástupců Soukromníků, kteří nakonec zasednou v opozičních zastupitelských lavicích.

„Vítěz voleb dal přednost jinému rozložení vedení radnice, které by však pro nás znamenalo pouze pozici jednoho z devíti členů rady města. Tento radní by však neměl exekutivní možnost podílet se na chodu radnice a my bychom tak nebyli schopni se skutečně naplno věnovat práci pro naše město a prosazovat program, se kterým jsme vstoupili do voleb. Proto jsme nabídku být v koalici jen dopočtu odmítli a se vztyčenou hlavou odcházíme do opozice,“ uvedl v tiskové zprávě Michal Dvouletý s tím, že se na práci v městském zastupitelstvu těší o to více.

„Budeme velmi konstruktivní opozicí, která bude přicházet s konkrétními návrhy, a společně budeme popohánět radnici k řešení problémů, které trápí obyvatele našeho města,“ upřesnil Michal Dvouletý.

Staronovým koaličním členem se tak v metropoli Slovácka stane TOP 09, která se již v minulosti na vládě v Uherském Hradišti podílela.

„Nabízí se nám tak možnost posouvat svůj program na koaliční platformě se stranami nám názorově blízkými,“ řekla Deníku Zuzana Vandame, jež by měla získat post neuvolněného radního. Zaměřit se chce v rámci svých programových priorit na ekologii a podporu drobného a středního podnikání. „Koaliční spolupráce v Uherském Hradišti je pro nás velká výzva, na jejíž realizaci se chceme i nadále podílet spolu se studenty, s nimiž jsme už dva roky ve spojení, a které tato aktivita očividně baví,“ doplnila Vandame.

Čtrnáctičlennou koaliční většinu v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu v Uherském Hradišti utvoří ODS se sedmi zastupitelskými křesly, KDU-ČSL se třemi, KRUH se třemi a TOP 09 s jedním zastupitelským mandátem.

V opozici kromě dvou soukromníků, budou čtyři členové ANO, dva komunisté, dva Nestraníci pro Hradiště, dva Piráti a jeden sociální demokrat.