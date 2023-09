Po více než 24 letech bude mít Uherské Hradiště na radnici nového tajemníka. Tím starosta města Stanislav Blaha jmenoval v pondělí 18. září Ivana Matulíka, jenž vzešel z výběrového řízení jako nejvhodnější kandidát. Do funkce nastoupí 2. října.

Ivan Matulík bude od 2. října 2023 tajemníkem Městského úřadu v Uherském Hradišti | Foto: MěÚ Uherské Hradiště

„Jméno Ivana Matulíka vzešlo z pečlivého hodnocení a doporučení výběrové komise, která byla složena ze zástupců vedení města a vedoucích odborů městského úřadu. Ivan Matulík má podle komise kvalitní profesionální profil a může se pochlubit bohatými zkušenostmi ve veřejné správě. Ty má jak z pohledu komunální, tak i regionální politiky,“ uvedl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

V posledním období Ivan Matulík působil na pozici ředitele Regionálního programu Střední Morava, dříve také na pozici vedoucího odboru strategického rozvoje Zlínského kraje.

Veřejné správě se věnoval i teoreticky, na Univerzitě Tomáše Bati vyučoval předmět management ve veřejné správě.

„Vážím si vyjádřené důvěry a jsem vděčný za možnost využít svých dosavadních zkušeností ve prospěch rozvoje města. Uherské Hradiště má krásnou historii a velký potenciál. Jsem rád, že budu moci navázat na již stanovené cíle úřadu a pokračovat v práci na zvyšování kvality, efektivity a hospodárnosti služeb, které úřad poskytuje. Stejně tak je důležité se spolu s partnery podílet na využití potenciálu města a přispívat ke zvyšování jeho atraktivity pro občany, podnikatele i návštěvníky,“ nechal se slyšet Ivan Matulík.

Na funkci se přihlásilo osm uchazečů

Na funkci tajemníka Městského úřadu bylo dle zákona vypsáno řádné výběrové řízení. Přihlášku do výběrového řízení podalo osm uchazečů. V první fázi výběrového řízení nebyl vybrán žádný z uchazečů, proto došlo k prodloužení termínu pro podání přihlášek do výběrového řízení. V prodlouženém termínu podalo přihlášku do výběrového řízení dalších sedm uchazečů.

„Jsem rád, že mohu pana Ivana Matulíka přivítat na pozici šéfa městského úřadu. Věřím, že jeho zkušenosti a odborné dovednosti budou pro úřad a celé město přínosem," sdělil starosta města Stanislav Blaha.

Ivan Matulík oficiálně převezme své povinnosti tajemníka Městského úřadu Uherské Hradiště dne 2. října 2023. Jeho předchůdcem byl od roku 1999 Josef Botek.

Ten zažil ve funkci tajemníka starosty Ladislava Šupku, Libora Karáska, Květoslava Tichavského a Stanislava Blahu. Josefa Botka jmenovala Rada města od 1. července letošního roku ředitelem příspěvkové organizace Senior centrum UH.