48. ročník Letní filmové školy v Uherském Hradišti je tady a bez koronavirových omezení, přestože se covid-19 opět pomalu zbrchává. Jaký dojem máte z toho, že se Filmovka vrací do někdejších zajetých kolejí?

Máme samozřejmě velkou radost, že se letos nebudou muset naši návštěvníci „dusit“ s respirátory v sálech a také, že se mohlo vrátit letní kino zpátky na Masarykovo náměstí a balíčky vstupenek. Nemusíme nikoho kontrolovat a to je to skvělé. Na druhou stranu, my si Filmovku užili moc krásně i v obou předchozích letech a věřím, že naši návštěvníci také. Žádné jiné zásadní změny jsme nemuseli dělat, tak si osobně myslím, že většina návštěvníků jiné rozdíly nepozná. Kapacity jsem omezovat nemuseli a jediným omezením je stejně jako v předchozích letech maximální kapacita všech našich sálů. Prostě Hradiště není nafukovací (smích).

Prodej klasických akreditací byl již spuštěn, a to na jakýkoli počet dnů, včetně přenosných balíčků vstupenek na filmové projekce, jaký letos registrujete o LFŠ zájem? Po jakém typu akreditací je největší poptávka?

Filmovka je lovebrand pro spoustu návštěvníků, kteří se sem každoročně vracejí a tak stejně jako minulé ročníky jsme na stejných počtech akreditací. Na naše návštěvníky se můžeme spolehnout ve všech časech a pro nás, jako organizátory je to skvělé. V minulých letech jsem dosáhli na maximální možné počty akreditovaných a dosavadní vývoj tomu nasvědčuje také. Největší zájem je o třídenní a čtyřdenní akreditace.

Hlavním partnerem LFŠ je i letos město Uherské Hradiště se svým finančním příspěvkem 3,7 milionu korun. S jakým rozpočtem Filmovka hospodaří a odkud má své další finanční zdroje?

Uvidíme jak to nakonec všechno vyjde, protože ještě netušíme, jak se do všech cen promítnou vysoké ceny energií, ale zatím máme nastaven rozpočet na 21 milionů korun. Kromě podpory města máme také podporu Ministerstva kultury, Státního fondu kinematografie, MEDIA a Zlínského kraje. Generujeme vlastní příjmy z prodeje akreditací a v letošním roce se nám krásně rozrůstá náš mecenášský klub, kterým Filmovku podporují také sami návštěvníci, což je skvělé. Náklady samozřejmě výrazně rostou a uvidíme, jak to bude vypadat příští rok, ale letos bychom měli všechno zvládnout.

Lidé se i letos těší na filmové projekce pod širým nebem na Masarykově náměstí a ve Smetanových sadech. Které filmy byste jim doporučila vy?

Já bych si rozhodně užila skvělé komedie Martina Friče ve Smetanových sadech se sklenkou dobrého vína a přáteli. Co se týče Novinek na Masarykově náměstí, tak to už bude záležet na gustu každého návštěvníka, ale dramaturgové podřídili výběr přísným parametrům a vybrali filmy, které patří k tomu nejzajímavějšímu, co v českých končinách na poli diváckých filmů vzniklo.

Součástí filmového festivalu je také bohatý doprovodný program. Kde se budou konat ty největší akce, a na které byste návštěvníky chtěla pozvat?

Máme radost, že můžeme opět jako dárek obyvatelům města nabídnout zahajovací koncert na Masarykově náměstí, letos jsme pozvali trio bratrů Ebenů, ale i další koncerty na Kolejním nádvoří budou stát za to, stejně jako divadla v klubu Mír. Na koncerty i divadla je možné si koupit vstupenku buď v naší pokladně během LFŠ, a před festivalem také na MICu v Uherském Hradišti. Chybět nebude tradiční dětský a literární program, cimbálovky, ani krásný koncert klasické kytary Pavla Steidla nebo folklórní večer s Horňáckou muzikou Petra Mičky na Rochusu. Volný vstup je letos na velkou část odborného programu ve stanech Respekt, České televize a Českého rozhlasu. Kompletní program najdou návštěvníci na našem webu v sekci Denní program, nebo v mobilní aplikaci.

Letní filmovou školu každý rok navštíví osobnosti kulturního i společenského života. S kým například se návštěvníci festivalu budou moct potkat v Uherském Hradišti mezi 29. červencem a 4. srpnem?

Hostů bude na Filmovce celá řada, já osobně se nejvíce těším na Semiha Kaplanoglu, Jima Sheridana, Wojciecha Smarzowskieho, Ondru Vetchého či Michaelu Pavlátovou. Spousta filmů ale bude mít své tvůrčí delegace a tak se návštěvníci potkají například s Michaelem Kocábem, Olgou Sommerovou, Annou Polívkovou, Alenou Dolákovou či Martinem Fingerem.

Na jaké novinky letošní LFŠ byste chtěla čtenáře Deníku upozornit?

Moc ráda bych pozvala čtenáře na novou sekci odborného doprovodného programu Nová realita, kdy se každý den od 16-18hod. ve stanu Respekt sejdeme se zajímavými a inspirativními lidmi různých oborů a představíme jejich projekty, vize a zlepšení, díky nimž v daných oborech vykročili mimo „staré“ koleje a ukazují, že změny jsou možné na všech úrovních a slovo „nejde“ není v jejich slovníku. Představíme Restorativní justici, upgreadovaný systém sociální péče, kostel sv. Janů v Opavě a spolek, který ho přetváří do podoby zajímavého kulturního centra a zároveň ho jako památku zachraňují, Biodynamické zemědělství a projekt Společně proti suchu, různé možnosti alternativního školství a poslední beseda bude o využití psychedelik v léčbě (nejen) závislostí. Všechny besedy budou streamované a vstup na ně je zdarma. Moc doporučuji!

Dnes 49letá Radana Korená přišla do Asociace českých filmových klubů (AČFK) v roce 1998. Po mateřské dovolené nastoupila jako vedoucí do kopřivnického kina, kde se začala věnovat také místnímu filmovému klubu. V roce 2002 byla zvolena do Rady AČFK a od roku 2007 zaujímala pozici místopředsedkyně Rady. Předsedkyní se stala o tři roky později později, v září 2010. Na nejvyšší pozici v Asociaci tehdy vystřídala jejího tehdejšího šéfa Petra Korče.

Asociace českých filmových klubů je občanské sdružení, jehož členem je více než 130 filmových klubů z celé České republiky, v nichž je sdruženo na 15 tisíc členů. AČFK je pořadatelem každoroční putovní přehlídky filmů Projekt 100 a největšího setkávání filmových nadšenců u nás Letní filmové školy v Uherském Hradišti.