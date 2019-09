Putování Vinohradskou bylo za deště pouze symbolické

/FOTOGALERIE/ Cimbálovky vměstnané do menších stanů, často v těsné blízkosti obklopené posluchači. Vinné sklepy zaplněné do posledního místa na sezení a prořídlé davy na ulici Vinohradská, kde je jindy doslova hlava na hlavě. Letošní nepříliš vydařené počasí na Slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti ovlivnilo i charakter putování po Vinohradské. To bylo spíše jenom symbolické a nenašlo se moc nadšenců, kteří chtěli ve vydatném dešti vystoupat až na vrchol ulice a zpátky.

„Počasí asi některé odradilo, ale ti, co měli zájem se podívat, tak přišli a určitě, stejně jako já, nelitují. Jsem tedy na Vinohradské poprvé, ale i přes ten déšť se mi to velice líbí," zhodnotil Jiří Pospíšil z Přerova. Naopak pravidelní cestovatelé po Vinohradské museli uznat, že rozdíl v návštěvnosti oproti předchozím ročníkům putování je značný. „I tak jsem ale překvapená, kolik lidí se vydalo v takových podmínkách na Vinohradskou, a celkově jak to ve městě celý den žije, přestože pořád kape," sdělila Barbora Gejdošová. Jedním z vrcholů putování byla jako už tradičně Národní soutěž vín Slovácké podoblasti. Tam se letos sešlo 562 vzorků od 69 výrobců. „Myslím, že jenom před třemi lety nám trochu sprchlo, ale nepamatuji si, že by to byla takové průtrž jako dnes. Na jednu stranu vychází méně lidí do ulic, na druhou stranu máme stan a když prší, tak jej máme úplně zaplněný," dodala za organizátory letošní návštěvnost výstavy Jitka Bezchlebová. Celkovým šampionem letošního velmi silného ročníku soutěže se stal s Rulandským modrým Milan Sůkal z Nového Poddvorova.

Autor: Vojtěch Trubačík