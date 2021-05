Výšlap startoval v sobotním dopoledni na Vápenkách u kapličky. Akce byla mezinárodní, pořádána společně z turisty ze Staré Turé.

Co všechno čekalo na zhruba sto padesát účastníků výšlapu? Na úvod si účastníci zazpívali hymny Česka a Slovenska, výšlap byl komentovaný horňáckým horským vůdcem Dorkem Čermákem, každý účastník dostal pamětní list od známého malíře Františka Pavlici z Hroznové Lhoty a v neposlední řadě vyhrávala na vrcholu horňácká muzika. Počasí vyšlo jako na objednávku, hlavní organizátor mohl být spokojený.

„Účast je výborná, nechal jsem vyrobit dvě stovky diplomů. Jsem strašně rád, že v hojném počtu přišli i Slováci, neschází hudci s primášem Petrem Kubíkem a hostujícím basistou Martinem Deylem z Hluku. Může to být pilotní projekt společně se Slováky. Nějaká předběžná domluva je, že bychom příští rok vyšli na Javořinu ze Staré Turé. Oni dneska přijeli za námi, my za rok za nimi. Uvidíme, jak to bude v budoucnu,“ plánuje Tonda Vrba a ještě dodává.

„Jednalo se o sportovní akci, na které jsme chtěli prezentovat, že zdraví se dá posilovat hlavně v přírodě a bez roušek.“

Na Velkou Javořinu zamířila také skupina turistů z naší Lhoty. Výšlap na nejvyšší bělokarpatský vrchol si pochvaloval také šéf místních turistů Pavel Žajdlík.

„Akce prvomájová Javořina se velmi vydařila. Bylo krásné počasí, účast velká, atmosféra příjemné, nebyli jsme na suchu ani o hladu. Trošku bolí nožky, aplikace mně ukazuje, že jsme ušli celkem 14 kilometrů. Musím také pochválit komentovaného průvodce, dozvěděli jsme se další zajímavosti z Bílých Karpat. Spokojenost s celou akcí a organizací je velká,“ pochválil výšlap šéf lhotských turistů.

Ještě pro pořádek dodejme, že trasa startovala už ve zmiňovaných Vápenkách, šlo se kolem chaty Modřinka, dál přes novou asfaltovou cestu k Bětiny Javoru a odtud přímo k vrcholu. Zpět se šlo individuálně. Celá trasa měřila kolem 15 kilometrů.