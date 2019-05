Představa ženy, která toho za těch sto let v Břestku hodně prožila, byla pro početnou rodinu, gratulanty a zástupce obce něco neskutečného.

„Nepátral jsem v žádných análech, ale vycházeje z kronik obce se domnívám, že takové výročí si v Břestku připomínáme poprvé v jeho historii. O to je to výročí významnější a krásnější,“ řekl při slavnostním projevu starosta Břestku Jindřich Krušina. Netajil se tím, že na stoletou občanku čekal Břestek celá staletí.

Jubilantka poznala v rodné vesnici Štěpána Andrýska. Spolu se v roce 1942 vydali na společnou cestu životem, pevně opřeni jeden o druhého. Společně vychovali dcery Ludmilu, Annu, Zdeňku a syna Štěpána.

Za sto let toho paní Andrýsková hodně prožila a mnoho pamatuje. Přežila dvě světové války, atentáty, hospodářské krize i změny politických systémů. Doslova tak okolo ní prošly dějiny.

Život jí dal do osudu i velmi tragické rány - nejdříve úmrtí manžela, v krátké době i syna Štěpána, později dcery Ludmily. Nebylo to nijak lehké, ale díky své nezdolné vnitřní síle se s tím dokázala vyrovnat.

„Takto ji znám i z osobní zkušenosti po tom, co byla fyzicky napadena ve vlastním domě neznámým lupičem. Byla potlučená, ale vnitřně pevná a silná. A silou vůle překonala i toto příkoří. Vím, že o jubilantku vzorně pečují dcery Anna a Zdeňka, za což jim celá rodina vyslovuje velký dík. A právě zmíněné dcery mají velkou zásluhu na tom, že se dnes můžeme zde sejít a společně oslavit tak krásné životní jubileum,“ řekl plný nadšení první muž Břestku.

Když se optal Jany Chrástkové, jubilantčiny vnučky, čeho si na své babičce nejvíce váží, odpověděla: „Babička má otevřené a laskavé srdce, svým odhodláním dává příklad a je celoživotním vzorem. Úsměvem rozsévá životní moudrost, trpělivost a empatii. Nese s sebou kus životní historie. Celá rodina si cení její dobrosrdečnosti, lásky, upřímnosti a optimistické povahy,“ nechala se slyšet jubilantčina vnučka.

Kromě ní se stoletá jubilantka dočkala ještě osmi vnoučat, třinácti pravnoučat a tří prapravnoučat, které zahrnuje láskou a péčí. Tak do těch dalších let, babičko Andrýsková, jménem redakce Slováckého deníku, upřímné přání, ať vám zdraví slouží jako do nynějška.