Uherský Brod /VIDEO, FOTOGALERIE, AKTUALIZOVÁNO/ - První slovácký raketoplán odstartoval v sobotu 10. října odpoledne z čerstvě sklizeného kukuřičného lánu nacházejícího se v těsné blízkosti uherskobrodské hvězdárny.

Jeho pilotem byl pes. Vzletu letounu, který měl na Slovácku svoji premiéru, přihlížely stovky zvědavých diváků. Ti byli svědky něčeho naprosto nevídaného. Krátce po startu se stroj zřítil na zem a pohltily jej plameny.

„Raketoplán je dílem širokého vědeckého kolektivu, který nad jeho výrobou strávil desítky hodin ve vývojovém ateliéru,“ prozradil okolnosti vzniku unikátního zařízení Zbyněk Kaisler, ředitel konstrukční a vývojové kanceláře hvězdárny v Uherském Brodě. Raketa posetá slováckými ornamenty, byla připravena ke startu ze skloněné startovací rampy pod úhlem pětačtyřiceti stupňů směrem na východ. „Tato pozice účinněji využívá rotaci Země k urychlení vzletu oproti zaužívanému způsobu startů do kosmu,“ vysvětlil těsně před startem Kaisler. Prvním pilotem slováckého raketoplánu se stal pes – západosibiřská lajka. Toho do kosmu nebylo možné vypustit bez důkladného veterinárního vyšetření. To provedl přímo na místě vzletu letitý specialista.

„Oči má zdravé, na cestu uvidí. Nohy, kterýma bude v raketoplánu řídit, má v pořádku. Srdce i plíce jsou bezproblémové. Zuby má všechny, hlady v kosmu neumře. Teplotu nemá. Je klinicky zdráv a schopen letu,“ konstatoval veterinář uherskobrodské veterinární kliniky Jiří Kaděra. Kosmonaut připravený pro Slovácko dobít vesmír proto mohl dostat speciální oblek, a to dlouze vyvíjený a na míru ušitý skafandr. Poté už obětavého pilota uložili odborní asistenti do schránky, kterou umístili do přední části raketoplánu. Ten za napjatého očekávání všech přihlížejících vzlétl v 16 hodin a 30 minut. Avšak jeho start skončil tragicky. Poté, co stroj opustil železnou konstrukci, po několika metrech letu dopadl do kukuřičného strniště. Šokovaní přihlížející nevěřili svým očím.

Raketoplán pohltily plameny. Do akce se pustili hasiči. Po několikaminutovém ničení požáru za pomocí vody a pěny, oheň zničili. Diváci ani nedýchali, naděje na přežití kosmonauta uvnitř raketoplánu se zdály být mizivé. Na místo neštěstí se vrhli odborní asistenti, kteří se snažili v troskách raketoplánu najít schránku s němým hrdinou. Po pátrání a vyproštění se jim naskytl nečekaný pohled. První slovácký kosmonaut tragédii přežil. Čile vyskočil ven a ve svém stříbrném skafandru se přivítal se šokovanými diváky. Stal největší hvězdou Uherskobrodska. „Je to neuvěřitelné, báječné,“ pronesla šokovaná přihlížející Elen Sladká.