První ročník otevřených sklepů v Polešovicích nabídl unikátní vína

„Takové víno si dáte pouze dnes nebo ve chvíli, kdy si s vinařem samotným sednete do sklípku,“ vítal hosty před vstupem číslo dva Radomír Menšík, v jehož rodině se vinohrady dědí po generace. Kouzlo sobotního odpoledne v Polešovicích vystihl přesně.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Blanka Malušová

První ročník Otevřených sklepů, kdy desítky hostů přivítalo tamních šestnáct vinařů měl zaručen už dopředu jeden unikát. Své vína totiž otevírali i ti, kdo si do té doby plnili lahve především pro soukromou potřebu.

„Kdybychom se prezentovali na nějaké větší akci a někomu by naše víno zachutnalo, stačilo by třikrát zvednout telefon a neměli bychom co prodávat. Do prvního ročníku otevřených sklepů jsme se však zapojili. Velikostí je pro nás akce ideální,“ pochvaloval si novinku městyse Radomír Menšík.

Projít si asi dvě stě metrů dlouhou uličku a navštívit přitom místní vinaře neodolaly desítky milovníků vína. Zdali se letos položil základ další z polešovických tradic si však nedovolil odhadnout nikdo. „Určitě je to jedna z mála akcí, na níž se mohou představit i ti nejmenší pěstitelé z Polešovic, což je dobře. My dneska nabízíme víceméně průřez naší produkce od ročníku 2014,“ dodal za největší vinařství Zbyněk Vaďura.